Tent Partnership for Refugees (Tent), een internationaal netwerk van bedrijven die vluchtelingen ondersteunen bij hun integratie op de arbeidsmarkt, lanceert vandaag Tent Nederland. Een nationale coalitie van meer dan 40 toonaangevende bedrijven, waaronder IKEA, Marriott International, Philips en Vebego, die samen vluchtelingen en asielzoekers op alle vaardigheidsniveaus sneller en op grote schaal aan een baan helpen. De officiële lancering van Tent Nederland vindt vandaag plaats tijdens een evenement in Amsterdam. Eind 2025 zal Tent Nederland ook bedrijven in België gaan ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen.

In Nederland wonen meer dan 290.000 vluchtelingen, waaronder 118.000 uit Oekraïne, naast 132.000 statushouders en 40.000 asielzoekers uit landen als Syrië, Afghanistan, Iran, Irak en Eritrea. Hoewel zij het recht hebben om te werken, blijft de arbeidsparticipatie extreem laag. Slechts 12% van alle statushouders heeft na twee jaar een baan, oplopend tot 46% na zes jaar. Voor Oekraïense vluchtelingen ligt dit percentage op ongeveer 55% na twee jaar omdat zij direct een werkvergunning krijgen. Ter vergelijking: de netto arbeidsparticipatie in Nederland bedraagt 73%. Dit toont aan dat er nog veel moet gebeuren om vluchtelingen en asielzoekers betere toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Met meer dan 400.000 openstaande vacatures in sectoren zoals de horeca en gezondheidszorg is de noodzaak om vluchtelingen aan het werk te helpen urgenter dan ooit. Tent Nederland en de aangesloten bedrijven werken samen om barrières zoals taal, beperkte netwerken, gaten in het cv en kinderopvang weg te nemen. Tent Nederland verbindt vluchtelingen met werkgevers op alle niveaus van werkervaring en draagt daarmee bij aan een structurele oplossing voor arbeidstekorten.

Tent Nederland ondersteunt bedrijven verder kosteloos met tools, trainingen voor HR-teams, inzichten uit het internationale netwerk van Tent, op maat gemaakte programma’s voor de Nederlandse markt, workshops met andere leden van Tent Nederland en introducties met lokale partners die vluchtelingentalenten kunnen koppelen aan vacatures.

Hélène van Melle, directeur van Tent Nederland, benadrukt: “Er zijn nu meer openstaande vacatures dan werklozen in Nederland, en dat verschil zal verder toenemen. Het aannemen van vluchtelingen is een win-win-win: het is een structurele oplossing voor arbeidstekorten, het geeft vluchtelingen de kans om hun leven opnieuw op te bouwen, en het stelt hen in staat om bij te dragen aan de samenleving. In deze onzekere en veranderende tijden zien we dat er meer gedaan moet worden. Daarom zetten wij met Tent Nederland en ons netwerk ons in om de arbeidsparticipatie van vluchtelingen en asielzoekers op grote schaal te versnellen.”

Onderzoek van Tent toont aan dat het aannemen van vluchtelingen niet alleen bijdraagt aan het oplossen van het arbeidstekort, maar ook voordelen biedt voor bedrijven. Vluchtelingen blijven langer in dienst, de algemene tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers neemt toe, en consumenten geven vaker de voorkeur aan merken die vluchtelingen in dienst hebben.

Monique Bijl, Global Workforce Strategy & Talent Acquisition Business Partner bij Philips: “Sinds Philips zich heeft aangesloten bij Tent Partnership for Refugees, hebben wij statushouders op alle niveaus aangenomen, in Nederland en in andere landen. We kijken ernaar uit om samen te werken in de coalitie, om van elkaar te leren en zo vluchtelingen een kans te geven om het beste uit zichzelf te halen.”

Ineke Jeuster, Chief People Officer bij McDonald’s Nederland: “Bij McDonald’s zien we elke dag hoe belangrijk eerlijke kansen zijn. Iedereen verdient de mogelijkheid om te werken en zich te ontwikkelen, ook werkzoekende vluchtelingen. We zijn dan ook trots dat we ons aansluiten bij Tent Nederland en ons extra inzetten om hen te helpen bij het vinden van een baan. Zo bouwen we niet alleen aan sterke teams in onze restaurants, maar bieden we ook mensen een nieuwe start en een plek waar ze zich welkom voelen.”

Sven Bloem, Manager Impact en Participatie bij Vebego: “We weten uit ervaring dat gevluchte medewerkers een ongelooflijk diverse, gemotiveerde en veerkrachtige groep talenten vormen. Hen aannemen is niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook zakelijk een slimme keuze. Als medelid van Tent Nederland blijven we ons inzetten om, samen met andere bedrijven, meer vluchtelingen een kans op werk te bieden en hen een warm welkom te geven in onze teams.”

De meer dan 40 bedrijven die zich hebben aangesloten bij Tent Nederland komen uit verschillende sectoren en zijn onder andere: 180 Amsterdam, ABN AMRO, Adecco Group, AkzoNobel, Arcadis, Asito, BCD Travel, Ben & Jerry’s, Collins Foods Limited, Compass Group Nederland, Cordaan, DHL, DLA Piper, EWL, EY Ernst & Young, Facilicom, IKEA, Indeed Inc, ISS, Johnson Controls, Kraft Heinz, LinkedIn, ManpowerGroup, Marriott International, Mastercard, McDonald’s, OTTO Work Force, Pagegroup, PepsiCo, Philips, Randstad, Sodexo, Tata Consultancy Services (TCS), Tempo Team, Tennet, Timing, TIP Group, Transdev PLC, Unilever, Uniqlo, Vebego, Vermaat Groep.

De lancering van Tent Nederland markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van het Tent Partnership for Refugees, dat sinds 2018 samenwerkt met bedrijven in heel Nederland. Het is een vervolg op de Dutch Business Summits van 2019 en 2022, die ervoor hebben gezorgd dat duizenden vluchtelingen in Nederland een baan hebben gevonden.

Over Tent Nederland

Nu Nederland grote aantallen vluchtelingen verwelkomt speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij hun economische integratie in de samenleving. Tent Nederland is een netwerk van meer dan 40 toonaangevende bedrijven die zich inzetten om vluchtelingen in het hele land in dienst te nemen en hen te helpen op de arbeidsmarkt. Tent Nederland is de nationale coalitie van het Tent Partnership for Refugees, dat in 2016 werd opgericht door Hamdi Ulukaya, CEO en oprichter van Chobani, een miljardenbedrijf uit de VS, met als doel de grootste werkgevers ter wereld te mobiliseren om vluchtelingen toegang te geven tot lokale arbeidsmarkten. Naast Nederland is Tent actief in tien andere landen in Amerika en Europa.