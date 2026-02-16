Nu de nieuwe IPBES Business and Biodiversity Assessment waarschuwt dat ‘business as usual’ het verlies aan natuur versnelt en oproept tot een transformatieve verandering in het gedrag van bedrijven, heeft Global Reporting Initiative (GRI) een actuele en praktische nieuwe bron gelanceerd om organisaties te helpen bij het leveren van zinvolle biodiversiteitsrapportage.

Decoding biodiversity impacts: A practical guide to corporate reporting with the GRI Standards is nu gratis te downloaden. Deze gids combineert deskundige inzichten in het gebruik van de GRI 101 Biodiversity Standard met verwijzingen naar beschikbare bronnen en ondersteuning. Het bevat vier casestudies van GRI Community-leden, die illustreren:

Hoe organisaties de impact op biodiversiteit kunnen beoordelen binnen hun activiteiten en regio’s;

De voordelen van het integreren van natuurgerelateerde informatie in bestuur en besluitvorming;

De waarde van locatiespecifieke gegevens voor het begrijpen van de impact op biodiversiteit en de afhankelijkheden daarvan;

Het beoordelen van en reageren op uitdagingen bij het verzamelen van gegevens in de gehele toeleveringsketen.

In een tijd waarin rapportage over biodiversiteit wereldwijd steeds meer terrein wint bij bedrijven, laten de voorbeelden in dit e-book zien hoe geloofwaardige en voor besluitvorming bruikbare rapportages eruit kunnen zien – en hoe het beoordelen van de impact op de natuur vertrouwen opbouwt en acties onderbouwt die de bijbehorende risico’s en kansen aanpakken.

Cristina Gil White, Chief Engagement Officer van GRI, zegt: “Nu de verwachtingen ten aanzien van transparantie rondom de impact op biodiversiteit toenemen, is de vraag niet of er gerapporteerd moet worden, maar hoe dit op een geloofwaardige manier kan gebeuren. We hopen dat de perspectieven en lessen in dit e-book aantonen dat, met behulp van de GRI 101-standaard, effectieve en voor besluitvorming bruikbare bedrijfsrapportage over de natuur haalbaar is. Uiteindelijk gaat het erom toezeggingen om te zetten in actie die verandering teweegbrengt en vertrouwen opbouwt. Of organisaties nu net beginnen of al vergevorderd zijn in hun praktijken voor natuurrapportage, ‘Decoding biodiversity impacts’ is een belangrijke bron om de rapportage te versterken en met meer duidelijkheid te voldoen aan de transparantievereisten.”