Teijin Aramid verlaagt Twaron® carbon footprint met 28%

De recent uitgevoerde Life Cycle Analysis (LCA) toont aan dat Teijin Aramid de carbon footprint van Twaron® met 28% heeft verbeterd ten opzichte van 2014. De verlaging is het resultaat van jarenlange focus op duurzaamheid, procesverbeteringen en de overstap naar 100% hernieuwbare elektriciteit. Voor klanten van Teijin betekent deze verbetering dat de ecologische footprint van hun producten ook verbetert. De LCA studie is extern getoetst en uitgevoerd volgens de geldende ISO normen 14040 en 14044.

The EU product environmental footprint (PEF) version 2.0 environmental impact categories are used to determine the Climate change impact.

Twaron® beschikt intrinsiek over duurzame eigenschappen, zoals lichtgewicht, lange levensduur en sterkte. Met behulp van het door Teijin ontwikkelde Customer Benefit Model (CBM) kan het voordeel voor de klant van het gebruik van Twaron in een bepaalde toepassing economisch én ecologisch worden berekend. Met het verlagen van de footprint wordt dit voordeel nog verder vergroot. Het CBM is een door de TÜV-gecertificeerd rekenmodel waarin, samen met klanten en ketenpartners, het financiële en het ecologisch voordeel van het gebruik van Twaron® onafhankelijk berekend wordt.

Peter ter Horst, CEO Teijin Aramid: “We hebben de overtuiging dat we de juiste weg bewandelen naar een zero footprint in 2050. Door het gebruik van Twaron®, wordt het eindproduct in de basis al duurzamer omdat het langer mee gaat en lichter is. Als wij de productie van Twaron® steeds blijven verduurzamen, bijvoorbeeld door minder energie te verbruiken, mede te investeren in groene energie en meer te recyclen, dragen we direct bij aan een betere wereld voor volgende generaties.”

Samenwerking in de keten



Al decennia recycled Teijin Aramid Twaron®. Momenteel wordt er fors geïnvesteerd in pilots om de fysische, chemische en mechanische recycling uit te breiden. De ambitie is om nog meer materiaal terug te halen uit de markt om verbranding en het storten van afval met aramide te voorkomen. Door geavanceerde recycling technieken kan de grondstof opnieuw gebruikt worden en daarmee wordt de carbon footprint op termijn substantieel verder verlaagd. Teijin zet zich in om de cirkel te sluiten met nieuwe logistieke samenwerkingsverbanden om het materiaal terug te halen uit de markt.

In het sustainability verslag 2020 meer informatie over hoe Teijin haar streven naar ‘zero emission’ waarmaakt.