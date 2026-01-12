OUTSCALE, een merk van Dassault Systèmes, versterkt zijn inzet voor duurzaamheid met de lancering van Carbon Footprint. Dit is een nieuwe tool die is geïntegreerd in OUTSCALE’s Cockpit evenals OUTSCALE’s publieke API. IT- en MVO-teams kunnen hiermee de geschatte CO2-voetafdruk van hun clouddiensten meten, begrijpen en verminderen in een 100% soevereine en veilige omgeving. Carbon Footprint is een volledig onafhankelijke service van OUTSCALE.

Met de opkomst van cloud computing in IT-systemen is het vermogen om emissies van een digitale infrastructuur te meten en te beheersen een strategische kwestie voor bedrijven en publieke instellingen geworden. Volgens een IDC 2025-onderzoek dat samen met OUTSCALE is uitgevoerd, stoten clouddatacenters tot 5,1 keer minder CO₂ uit dan on-premise infrastructuren, met een 1,9 keer grotere energie-efficiëntie. Deze prestatie is cruciaal in een tijd waarin het energieverbruik van datacenters tussen nu en 2028 aanzienlijk zal toenemen.

Beter beoordelen en beheren

Carbon Footprint biedt een gedetailleerd en praktisch bruikbaar overzicht van de CO2-voetafdruk van cloudgebruik, per account, per service en per emissiebron. Hierdoor worden milieugegevens omgezet in een concreet managementinstrument. De analyse bestrijkt onder meer elektriciteit, hardware, onderhoud, hosting en netwerkverbruik.

De methode wordt continu doorontwikkeld om nieuwe services, regio’s en referentiesystemen te integreren, met behoud van betrouwbaarheid op de lange termijn.

Carbon Footprint is geïntegreerd in de SecNumCloud 3.2-gecertificeerde OUTSCALE Cloud. Het biedt een pragmatische benadering voor het meten van de CO2-voetafdruk van clouddiensten. Managers, IT- en MVO-teams en eindgebruikers beschikken nu over een duidelijk en operationeel instrument om hun digitale strategie op verantwoorde manier te stimuleren, hun ESG-verplichtingen weer te geven en te sturen, en concrete hefbomen te identificeren om de CO2-voetafdruk te verbeteren.

“Carbon Footprint biedt organisaties makkelijk te begrijpen gegevens om hun impact op het milieu te beheren. Gezien de diversiteit aan normen en aannames hebben we prioriteit gegeven aan duidelijkheid, consistentie en traceerbaarheid. Deze stap versterkt het commitment van OUTSCALE om soevereiniteit, veiligheid en duurzaamheid te combineren ten dienste van verantwoorde digitale technologie”, aldus Olivia Guiomar, CSR-manager bij OUTSCALE.

Een tool op maat voor elk gebruikersprofiel

Voor leidinggevenden is Carbon Footprint een strategisch managementinstrument dat een duidelijk beeld geeft van de vraag hoe om te gaan met regelgeving en governancekwesties.

Voor IT- en MVO-teams biedt het eenvoudige, goed bruikbare datavisualisatie, direct vanuit Cockpit of gegevens die kunnen worden geïntegreerd vanuit de gedocumenteerde en beveiligde publieke API.

Eindgebruikers krijgen een beter inzicht in de CO2-impact van hun clouddiensten. Zij kunnen hefbomen voor reductie identificeren. Hierdoor zijn ze in staat hun digitale praktijken te optimaliseren en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie te ondersteunen.

Carbon Footprint is beschikbaar voor alle klanten van OUTSCALE. Met deze lancering bevestigt OUTSCALE zijn positie als toonaangevende speler in de soevereine cloud, die zich inzet voor ecologische transitie en verantwoorde digitale intelligentie.