Lyreco, één van Europa’s toonaangevende leveranciers van werkplekoplossingen, zet een volgende stap in haar duurzaamheidsstrategie met de structurele uitrol van Product Carbon Footprint (PCF)-data. Hiermee speelt het bedrijf in op de groeiende vraag naar transparante klimaatdata op productniveau en neemt het een actieve rol in het versnellen van de markt. De Product Carbon Footprint geeft inzicht in de totale CO₂-uitstoot van een product over de volledige levenscyclus, uitgedrukt in kilogram CO₂-equivalent (kg CO₂e). Deze “cradle-tograve”-benadering omvat de uitstoot van grondstofwinning en productie tot gebruik en verwerking aan het einde van de levensduur.

Toenemende vraag naar productniveau data

De vraag naar gedetailleerde klimaatdata groeit snel, gedreven door de behoefte van organisaties om hun CO₂-uitstoot te reduceren en te voldoen aan toenemende rapportagevereisten. Tegelijkertijd blijft het verzamelen van consistente en betrouwbare data een uitdaging en ontbreekt het aan uniforme berekeningsmethodes en variaties in datakwaliteit.

Tweeledige aanpak voor maximale impact

Om de beschikbaarheid en kwaliteit van PCF-data te waarborgen, hanteert Lyreco een tweeledige aanpak:

Methode 1: Lyreco deelt door leveranciers verstrekte data Op basis van standaarden zoals Product Environmental Footprint (PEF), Environmental Product Declarations (EPD), Life Cycle Assessments (LCA) volgens relevante ISO-normen en Global Warming Potential (GWP), waarbij EPD en PEF een hogere datanauwkeurigheid vertegenwoordigen.

Methode 2: Lyreco berekent emissies met een onafhankelijke externe expert Gegevens uit deze benadering vertegenwoordigen een geschatte nauwkeurigheid. In alle gevallen wordt uitsluitend gewerkt met een volledige levenscyclusbenadering (“cradle to grave”), voor consistente en vergelijkbare inzichten.

Van data naar actie

Lyreco stelt PCF-data beschikbaar voor klanten:

Voor aankoop – via de Lyreco webshop.

Na aankoop – via rapportages en dashboards, waaronder Customer Climate Footprint rapporten in Power BI.

Hefboom richting leveranciers en klanten

Met deze aanpak benut Lyreco haar positie als distributeur om de beschikbaarheid van hoogwaardige klimaatdata in de keten te versnellen. Lyreco ondersteunt klanten met tools en documentatie om deze inzichten effectief te gebruiken in advies en besluitvorming. Tegelijk begeleiden we leveranciers bij het verzamelen van data, het uitvoeren van berekeningen en het identificeren van hotspots. Zo kunnen zij prioriteiten stellen bij het reduceren van productemissies