Techleap.nl lanceert Energy Rapport: Groot potentieel aan duurzame energie-startups, maar investeringen blijven achter

Nederland heeft een enorm potentieel aan duurzame energie-startups, maar een gebrek aan financiering in een later stadium belemmert vaak hun groei. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Flattening the Climate Curve: Startup Report 2020 van Techleap.nl.

Voor het onderzoek heeft Techleap het energie-techecosysteem in kaart gebracht en onderzoek gedaan onder 120 duurzame energie-startups. Het rapport laat zien dat er in Nederland een enorm potentieel is; zo blijkt dat Nederland wereldwijd een relatief hoog aantal duurzame energiestarters per hoofd van de bevolking heeft. Uit de gegevens blijkt ook dat de financiering van energie-startups in Nederland de afgelopen 5 jaar is achtergebleven, terwijl leidende startup-ecosystemen binnen en buiten Europa meer geld hebben uitgegeven aan deze startups.

Talent

Daarnaast hebben energie-startups een tekort aan talent om hun bedrijf vooruit te helpen. Ze ervaren daarbij vooral concurrentie van grote bedrijven die per definitie meer middelen in termen van geld, tijd en mensen hebben om het beste talent aan te trekken. Deze concurrentie wordt versterkt door het feit dat veel startups hun intellectueel eigendom niet weten te commercialiseren. Slechts 17 procent van de ondervraagde energie-startups bouwt voort op een octrooi van een universiteit. Om deze bottlenecks op te lossen, is het belangrijk dat energie-startups toegang krijgen tot een ecosysteem dat de technologie, klanten en cultuur deelt met de startup.

Flattening the Climate Curve

Het onderzoek is onderdeel van een grotere thema-aanpak van Techleap.nl om inzicht te krijgen in de in de groei-knelpunten voor duurzame techbedrijven en deze samen met het ecosysteem weg te nemen. Voor dit thema Flattening the Climate Curve is gekozen omdat de huidige crisis bedrijven, landen en instellingen kansen biedt om te investeren in een duurzamere en groenere toekomst. Daarnaast kent Nederland veel veelbelovende duurzame techbedrijven. Juist omdat nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen nodig zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het cruciaal dat deze bedrijven de ruimte en de middelen krijgen om maximaal te kunnen bouwen aan een nieuwe duurzame toekomst.

Op basis van de uitkomsten wordt het actieplan om energie startups te ondersteunen, aangescherpt. Directeur Kapitaal van Techleap.nl, Maurice van Tilburg: “De COVID-19-crisis heeft de wereld geschokt, maar biedt ook de kans om alles vanaf nu beter op te bouwen. Niet om terug te gaan naar het normale, maar om een nieuw normaal te creëren. Juist startups en scale-ups zijn cruciaal in het creëren van dit duurzame en veerkrachtige economisch herstel voor de komende generaties. Er is een enorm potentieel waar we op voort kunnen bouwen. Samen met het ecosysteem willen we dat potentieel optimaal gaan benutten.”