TDS zet grote stap voorwaarts in emissievrije distributie

Top Delivery Services (TDS) zet een grote stap voorwaarts in emissievrije distributie in steden met de aanschaf van tien BYD’s ETM6 – nieuw op de Nederlandse markt – om producten voor IKEA in Amsterdam uitstootvrij te kunnen bezorgen. René Wissink, directeur TDS: “We hebben al veel gedaan op het gebied van elektrisch vervoer, maar dit is een spannende ontwikkeling doordat we in één klap tot de grote spelers op de markt van emissievrije distributie horen. De samenwerking met strategisch partner Bluekens EV is hierbij onmisbaar.”

In de zoektocht naar een oplossing voor de opdracht van IKEA kwam TDS bij Bluekens EV uit. Naast leverancier van de BYD ETM6, is dit Bredase bedrijf expert in emissievrije stadslogistiek en verzorgt zij ook fleet management. Wissink: “Zonder Bluekens EV hadden we deze stap niet kunnen zetten. Het is een grote speler in de transportwereld, de organisatie heeft een enorme expertise op het gebied van elektrisch vervoer en we zijn verzekerd van nazorg en onderhoud. Dat alles geeft heel veel vertrouwen.”

Praktisch in stadscentra

Een groot aantal innovatieve kenmerken die inherent zijn aan de BYD ETM6 eTrucks, maken ze de ideale emissievrije voertuigen om milieudoelstellingen te halen, terwijl ze ook zeer veilig, stil en praktisch zijn voor gebruik in stadscentra met hoge dichtheid. Aangedreven door BYD’s Iron-Phosphate Battery-technologie, biedt de BYD ETM6 zero-emissie truck het langste rijbereik, 200 km met volledige lading, in de markt in zijn categorie van 7,5 ton, evenals een langere levensduur van de batterij en een hoog veiligheidsniveau.

Flying doctors

Gert-Jan Jonker, general manager Bluekens EV, vertelt: “De BYD ETM6 is perfect om in te zetten voor emissievrije stadslogistiek. In vergelijking met een elektrische vrachtwagen rijdt dit model soepel, heeft het een lange actieradius voor dagelijks gebruik, een lage TCO en snelle oplaadtechnologie. Maar daarnaast is er in het voortraject ook gekeken naar slimme oplossingen voor de laadinfrastructuur bij TDS. Daardoor is er op één locatie bijvoorbeeld een constructie ontwikkeld zodat bij het opladen gebruik gemaakt kan worden van het overschot aan zonne-energie van de zonnepanelen. Bluekens EV verzorgt ook het fleet management, wat TDS ontzorgt. Het is onze taak om de vloot te monitoren, rijdend te houden en kosten inzichtelijk te maken. De uptime van de voertuigen moet zo hoog mogelijk zijn. Als er pech is, hebben we contact met de chauffeur en helpen we hem of haar weer snel op weg. Dit proberen we telefonisch en anders komen onze flying doctors, vliegende monteurs, snel ter plaatse om het op probleem op te lossen.”

Pionier elektrische voertuigen

TDS – een joint venture van logistiek dienstverleners Holwerda Transport, Transportbedrijf P.A. van Rooyen en Brakenhoff Transport – pioniert al langer in elektrische voertuigen. Meer dan een decennium geleden werd door Brakenhoff Transport bijvoorbeeld de Hytruck, een elektrische vrachtwagen voor verhuizen en transport, al ingezet. Er wordt ook een aantal kleinere elektrische voertuigen ingezet. Wissink: “Vanuit de klant is er een toenemende behoefte aan elektrisch vervoer. Deze trend speelt al langer. Naast de inzet van de BYD ETM6 gaan de partners in TDS met grote elektrische voertuigen van 16 ton rijden. Als transporteur ga je automatisch in dergelijke ontwikkelingen mee, maar wij proberen vooruit te lopen.”

BYD eTrucks

Mahmut Mobassit, eTruck Director, BYD Europe B.V., over de samenwerking: “We zijn er trots op dat een welbekende partij als TDS kiest voor BYD eTrucks en ook op de rol die zij zullen spelen in het leveren van zo’n belangrijke zero emissie bezorgservice voor IKEA in Amsterdam. Stil, schoon en veilig, onze BYD eTrucks omarmen de nieuwe tijd van elektrisch aangedreven commercieel transport, zonder in te leveren op performance, efficiëntie en toepasbaarheid. Samen met onze partner in Nederland, Bluekens EV, zijn we blij om TDS te mogen ondersteunen met een uitgebreide aftersales service en fleet managementoplossing om de efficiëntie voortdurend te verbeteren, in de wetenschap dat onze eTrucks milieuvriendelijk zijn.”