Shurgard Self-Storage en LEAP24 bundelen krachten voor de ontwikkeling van openbare snellaadstations op Nederlandse en Britse Shurgardlocaties met als doel emissievrije last mile delivery en mobiliteitshubs.

Shurgard, de grootste marktleider, eigenaar en aanbieder van opslag in Europa – en LEAP24 – vooraanstaand aanbieder van snellaadstations voor elektrische bedrijfsvoertuigen, hebben vandaag een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap naar de introductie van elektrisch snelladen op Shurgardvestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

LEAP24 neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van snellaadstations op Shurgardvestigingen. Hiermee combineren beide bedrijven hun expertise om duurzame mobiliteit te stimuleren en te voldoen aan de groeiende vraag naar oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Met de opdracht zullen uiteindelijk zo’n 70 Shurgardvestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden geëlektrificeerd. In Nederland betekent de samenwerking een toename van 46 snellaadpunten, in het Verenigd Koninkrijk zorgen de 24 locaties in en rondom Londen voor een definitieve doorbraak van LEAP24 in deze groeiende markt.

“De samenwerking tussen Shurgard en LEAP24 geeft een uniek impuls aan de realisatie van emissievrije mobiliteitshubs. De unieke combinatie van flexibele opslag, en elektrisch laden op perfecte locaties is een belangrijk ingrediënt voor het succes van zero emissie zones in veel Nederlandse steden en de ontwikkeling van ons netwerk in en rondom Londen”, aldus Pelle Schlichting, Founder van LEAP24.

De komende jaren zal het aantal elektrische voertuigen snel toenemen, met name door de opkomst van milieu- of zero emissiezones in steden. Shurgard en LEAP24 zien de samenwerking als een logische stap om te voorzien in de groeiende behoefte aan duurzame mobiliteit en logistiek in en rondom steden. Flexibele opslagruimtes in combinatie met snellaadstations zijn een ideale mobiliteitshub voor emissievrije stadslogistiek en last mile delivery. Door de ligging rondom milieu- of zero emissiezones, op drukke routes of nabij bedrijven worden bedrijfszekerheid en continuïteit gegarandeerd.

De LEAP24 oplossing zal bestaan uit een zogenaamd ‘point’, dit is een openbaar snellaadstation met twee ruime opstelplekken en een dubbele snellader van 240 kW waarmee voertuigen in ongeveer 30 minuten weer tot 80% zijn opgeladen. Iedere locatie is 24 uur per dag geopend, publiek toegankelijk en alle gangbare laadpassen worden geaccepteerd.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst betekent de start van de implementatie van elektrische snellaadstations op Shurgardvestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De eerste locaties zullen in Londen worden gerealiseerd.

Hoewel het contract recentelijk is ondertekend, wordt verwacht dat de eerste snellaadstations operationeel zullen zijn in de loop van 2024, waarmee Shurgard en LEAP24 concrete stappen zetten naar duurzame mobiliteit.