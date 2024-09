AS Watson en haar logistiek partner Cornelissen Transport zijn gestart met de eerste elektrische truck voor de distributie naar de Kruidvat winkels. Met een rit naar Kruidvat winkels in Rotterdam is de Volvo FM Electric trekker vandaag officieel in gebruik genomen.

“We werken hard om onze supply chain te verduurzamen. Hierin speelt CO2-reductie een cruciale rol en het verduurzamen van transport draagt daar voor een belangrijk deel aan bij”, zegt Yvette Heijwegen, Supply Chain director van AS Watson Health & Beauty Benelux. “Met de ingebruikname van de Volvo FM Electric-truck zetten we een nieuwe stap in die verduurzaming. Vervoerders zoals Cornelissen Transport zetten vol in op elektrificatie en zijn koplopers als het gaat om duurzamer transport. Onze jarenlange samenwerking met Cornelissen Transport helpt ons ook om uiteindelijk de juiste strategische keuzes te kunnen maken.”

Emissievrije vloot

Mark van der Drift, CEO Cornelissen Groep, benadrukt het belang van samenwerking in de energietransitie: “Met het inzetten van de Volvo FM Electric-truck voor Kruidvat zetten we een mooie stap in de richting van 100% uitstootvrije winkeldistributie. Elke logistieke operatie is uniek, en daarom is het cruciaal om met onze partners samen te werken en de elektrische voertuigen optimaal in te zetten. Dit gaat verder dan enkel emissievrij rijden; het omvat ook het efficiënt plannen van de ritten en het plannen en uitvoeren van laadsessies. Deze stappen zijn essentieel voor toekomstbestendige logistieke operaties en het opschalen naar een volledig emissievrije vloot.”

Actieradius van 400 kilometer

De Volvo FM Electric trekker is uitgerust met een bruto batterijcapaciteit van 540 kWh, wat zorgt voor een actieradius van ruim 300 kilometer op een volle batterijlading voor de distributieritten. Dankzij het geavanceerde laadsysteem op de laadpleinen van Cornelissen kan de batterij aanvullend tijdens pauzes of tussen de ritten in 30 minuten worden bijgeladen voor een extra 100 kilometer actieradius. ’s Nachts wordt de batterij volledig opgeladen, zodat de trekker dagelijks ongeveer 400 kilometer kan afleggen zonder grote aanpassingen in de logistieke operatie.

Van der Drift besluit: “Samen met Kruidvat werken we niet alleen aan het verduurzamen van onze logistieke operaties, maar ook aan een bredere visie op een duurzame toekomst. Dit partnerschap toont aan dat we door samen te werken het verschil kunnen maken.”