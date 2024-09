Vanaf 1 januari 2025 zijn er emissievrije zones in verschillende Nederlandse binnensteden. Of een auto zo’n zone in mag, hangt af van de emissieklasse en dus van de hoeveelheid uitstoot van het voertuig. PostNL investeert al jaren in elektrische bezorging en is dus op tijd klaar voor de bezorging van pakketten aan inwoners van de binnensteden. Uitstootvrij bezorgen is niet alleen beter voor het milieu, maar draagt ook bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de binnensteden.

Iris van Wees, Managing Director E-commerce Operations van PostNL: “PostNL werkt al jaren aan de transitie naar emissievrije bezorging. Wij hebben dan ook een groeiend aantal elektrische voertuigen en bijbehorende laadfaciliteiten. We namen onlangs de 1000e laadpaal in gebruik op een groot laadplein bij het pakkettensorteercentrum in Goes. Met onze ruim honderd bakfietsen, 48 LEVVs (licht elektrische vrachtvoertuigen) en 1000 elektrische bezorgbussen leveren we pakketjes bij de consument. We doen dit al op grote schaal in de binnensteden en het is onze ambitie om per 1 januari 2025 in de binnensteden met emissievrije zones geheel uitstootvrij te bezorgen. Wij vinden dit belangrijk, omdat we zo min mogelijk impact op het milieu willen maken en de binnensteden leefbaar willen houden. Uiteindelijk willen we overal uitstootvrij bezorgen, maar dit traject kent ook de nodige uitdagingen, zoals de druk op het elektriciteitsnet.”

Aandacht voor milieu en maatschappij

PostNL zet zich op veel verschillende manieren in om bij te dragen aan een samenleving met aandacht voor milieu en maatschappij. Zo opende PostNL in april van dit jaar een nieuw pakkettensorteercentrum in Alphen aan de Rijn met een innovatieve opslagbatterij voor zonne-energie. Dit is een van de 31 PostNL-locaties met het duurzaamheidscertificaat van BREEAM. PostNL bezorgt 96% van de brievenbuspakjes en brieven zonder uitstoot van de laatste sorteerlocatie tot aan de deur. Ook pakketten worden steeds vaker met elektrische voertuigen bij consumenten thuis geleverd, ook buiten de grote steden. Onlangs is de eerste elektrische vrachtwagen in gebruik genomen.

In 2030 wil PostNL de CO₂-uitstoot met 45% hebben verminderd en in 2040 met 90%.