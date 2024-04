Vandaag presenteert advies- en ingenieursbureau TAUW Group haar resultaten over 2023. TAUW heeft een goed financieel jaar gehad, met een omzetstijging van 9,5%. De EBITDA is gestegen met 14%. Het aantal medewerkers is organisch gegroeid met bijna 5%. In tijden van onzekerheden en hoge inflatie genereerde TAUW meer winst dan het voorgaande jaar.

TAUW’s prestaties in cijfers:

Omarmen van verandering

In 2023 omarmde TAUW de sociale, economische en milieukundige uitdagingen van deze tijd, omdat deze ook de kans geven om onze impact te vergroten. Ralph van Roessel, co-CEO van TAUW: “Ik ben trots te zeggen dat we ondanks deze dynamiek vorig jaar de meerjarige positieve financiële trend hebben hersteld, met name dankzij de toenemende maatschappelijke vraag naar verduurzaming van industrie en een vitale leefomgeving. We hebben bewezen dat we adaptief reageren op de ontwikkelingen om ons heen, zonder concessies te doen aan onze strategie. Vooral op het gebied van onze topprioriteiten – duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, en digitale technologie en innovatieve dataverzameling – hebben we concrete stappen gezet, voor nu en de toekomst”.

Impactvolle oplossingen op het gebied van duurzaamheid en digitale technologie

In 2023 heeft TAUW duurzaamheid haalbaarder en tastbaarder gemaakt. Zo stelde TAUW voor een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van smeermiddelen een onderzoek in om tegen 2050 Net-Zero emissie te bereiken. Voor een Duitse stad ontwikkelde TAUW door grondig onderzoek en dataverzameling een neerslagmodel ter vermindering van het overstromingsrisico van de Elbe. En als onderdeel van haar herinvesteringsstrategie schakelde een groot Frans scheepvaartbedrijf TAUW in om risico’s en aansprakelijkheid voor de exploitatie van een van haar productielocaties te beoordelen en de supply chain te controleren.

TAUW heeft aanzienlijke investeringen gedaan voor de toekomst, waaronder de overname van drone specialist GEOzicht om onze expertise op het gebied van innovatieve dataverzameling en visualisatie te verbeteren. Bovendien heeft TAUW zich gecommitteerd aan de principes van het UN Global Compact, zich aangesloten bij de SBTI Net-Zero-verklaring, en de in 2023 genomen stappen zorgen ervoor dat TAUW tegen het einde van 2024 volledig CSRD-compliant is.