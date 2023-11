Op de Dag van Economische Zaken werd ‘Bedrijvenvereniging Beverkoog‘ in Gemeente Alkmaar uitgeroepen tot het ‘Meest Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein 2023’. Dit bedrijventerrein toont inspirerende inspanningen om te voldoen aan de eisen van onze veranderende wereld en het klimaat. De andere twee genomineerden waren: Bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad en Bedrijventerrein Schiphol Trade Park in Haarlemmermeer. Stichting CLOK is de organisator van dit alles.

Ronald van Velzen van Gemeente ‘s-Hertogenbosch werd uitgeroepen tot de ‘Beste Economisch Ambtenaar 2023’, een welverdiende erkenning voor zijn toewijding en bijdrage aan de economische sector.

Beide winnaars illustreren het belang van innovatie en duurzaamheid in onze economie en verdienen alle lof voor hun prestaties.

