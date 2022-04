Gisteren, 11 april, hebben leerlingen van de eigen bedrijfsschool: de Tata Steel Academy, samen met CEO Hans van den Berg, het Tata Steel-klimaatplan overhandigd aan Donald Pols van Milieudefensie.

Milieudefensie heeft in januari 29 bedrijven, waaronder Tata Steel, een brief gestuurd om te benadrukken dat het nodig is om snelheid te maken met de klimaatplannen. Tata Steel voelt ook de urgentie om te verduurzamen. Vandaar dat een radicale koerswijziging is ingezet om over te stappen op waterstof. Met als doel om groen staal in een schone omgeving te maken.

In 2030 ten minste 30% minder CO 2 -uitstoot en rond 2035 een reductie van 75% CO 2



Hans van den Berg: “Met de overgang naar groen staal, kunnen wij voor 2030 een bijdrage leveren van meer dan 5% van de CO₂-reductiedoelstellingen in Nederland, en meer dan 20% van de CO₂-reductiedoelstellingen voor de Nederlandse industrie. We verlagen in 2030 onze CO 2 -emissies met ten minste 30%. Rond 2035 willen wij 75% minder CO 2 uitstoten. Het uiteindelijke doel is om helemaal CO 2 -neutraal staal te produceren. De vermindering van hinder voor de omgeving is ook een belangrijke drijfveer in onze keuze voor de waterstofroute. Bestaande fabrieken worden vervangen door nieuwe en schonere technologieën. Daarmee kunnen we onze lokale uitstoot nog verder terug brengen.”

Groene teams werken aan duurzaamheidsprojecten



Hans van den Berg heeft het plan samen met Zuhal Hayat, programmamanager duurzaamheid, overhandigd. Zuhal zit in het duurzaamheidsteam en werkt mee aan de waterstofroute. Zij is daarnaast ook coördinator en trekker van interne groene teams. Daar doen nu al meer dan 300 Tata Steel-mensen aan mee. Dit zijn mensen die naast hun ‘gewone’ baan hebben aangegeven dat ze graag willen meedenken over de verduurzaming en mogelijkheden. Dat kan uiteenlopen van kleine projecten tot grotere zaken, allen gericht op CO 2 -besparing. Zo wordt ook gekeken om de hele vervoersketen, van grondstof tot eindproduct, te verduurzamen.

Toekomstig groen personeel worden opgeleid op de Tata Steel Acadamy



De eigen Academy van Tata Steel speelt een belangrijke rol in de toekomst van het bedrijf. Hier worden de nieuwe medewerkers opgeleid. De opleiding besteedt niet alleen aandacht aan de techniek maar ook aan duurzaamheid. De leerlingen van de Acadamy zijn de toekomstige groene werkers. Zij worden nu opgeleid en zullen degenen zijn die in de toekomst gaan werken in de nieuwe fabrieken.

Van den Berg: “Zij zijn de toekomst van ons bedrijf. Juist aan deze studenten willen we ook laten zien dat het niet alleen om de techniek gaat. Maar dat er meer speelt en dat we bijvoorbeeld ook te maken hebben met zaken als omgeving en milieu. We besteden daar aandacht aan binnen ons bedrijf en binnen de opleiding. Alleen dan kunnen we met z’n allen werken aan groen staal in een schone omgeving.”