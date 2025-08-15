De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel op 14 augustus verzocht een gecorrigeerde versie van het milieueffectrapport (MER) voor het project Groen Staal in te dienen.

Aangeleverde correcties

Na indiening van het MER (opgesteld door ingenieursbureau Haskoning) door Tata Steel op 27 juni, heeft het bedrijf geconstateerd dat op een aantal punten correcties nodig zijn en heeft deze correcties aangeleverd bij de OD NZKG. Na het bestuderen van de aangeleverde correcties, is de OD NKZG tot de conclusie gekomen dat het aantal en de soort correcties aanzienlijk zijn.

Zorgvuldige en kwalitatieve beoordeling

Het gaat namelijk niet alleen om kennelijke verschrijvingen, maar ook om aangepaste kwalitatieve informatie en aangepaste cijfermatige informatie, zoals voor geluid en luchtkwaliteit. Hierdoor wordt een zorgvuldige en kwalitatieve beoordeling door de OD NZKG en de wettelijke adviespartners, waaronder de Commissie mer, bemoeilijkt.

Daarbij is het ook van belang dat de omgeving beschikt over correcte en toegankelijk informatie. Daarom wil de OD NZKG dat Tata Steel het volledige MER in een gecorrigeerde versie opnieuw indient waarin in ieder geval alle correcties verwerkt zijn. Het MER is, als compleet en overzichtelijk document, een belangrijk vereiste voor transparantie.

Risico’s

Op dit moment valt namelijk niet te overzien of de inhoudelijke correcties die Tata Steel op het MER wil doorvoeren, ook doorwerken op andere onderdelen van het MER. Dit brengt risico’s met zich mee voor een goede beoordeling van het MER.

Eerste vergunningsaanvragen

Tata Steel heeft op vrijdag 8 augustus 2025 de eerste vergunningaanvragen (voorbereidende werkzaamheden en het gereedmaken van het terrein voor de nieuwe installaties) ingediend bij de OD NZKG. De OD NZKG heeft Tata Steel inmiddels verzocht in te stemmen de behandeling van de vergunningsprocedure op te schorten totdat een correcte versie van het MER is ingediend. Opschorting betekent dat de behandeling van de aanvraag tijdelijk wordt stilgelegd.

Wettelijke adviespartners

Het MER maakt namelijk deel uit van de vergunningaanvragen en is daarom een verplicht onderdeel voor het eventueel verkrijgen van de vergunningen die nodig zijn voor het project Groen Staal. Ook zal het MER, met de eerste vergunningaanvragen, worden doorgezet naar verschillende wettelijke adviespartners (zoals Rijkwaterstraat, de Veiligheidsregio, enkele ministeries, gemeenten, etc.) met het verzoek advies te geven vanuit hun rol en expertise. Zonder gecorrigeerd MER kunnen de adviespartners geen gedegen en volledig advies uitbrengen.

Publicatie MER

Tata Steel zal mogelijk de gecorrigeerde versie van het MER opnieuw publiceren. Hierbij heeft de OD NZKG geadviseerd geen verschillende versies van het MER te delen zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is op welke versie van het MER de OD NZKG en de adviespartners hun beoordeling en advies baseren. Inclusief bijlagen telt het rapport meer dan vierduizend pagina’s. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen Nu.nl dat de nieuwe versie half september wordt ingediend.