De Omgevingsdienst concludeert, met andere overheden, dat de eerste vergunningaanvraag en het Milieueffectrapport (MER) van Tata Steel voor het verduurzamingsproject HeraCless op dit moment onvoldoende informatie bevatten. Daardoor is een inhoudelijke beoordeling van beide op dit moment niet mogelijk. Hierdoor loopt de vergunningprocedure vertraging op.

Nog geen beoordeling mogelijk door ontbrekende informatie

Dit heeft geleid tot een verzoek om aanvullende gegevens aan Tata Steel. Het bedrijf moet deze informatie eerst aanleveren voordat de Omgevingsdienst verder kan met de beoordeling van de eerste vergunningaanvraag en het MER. Pas na aanlevering kan de Omgevingsdienst toewerken naar het opstellen van de eerste ontwerpvergunning. Tot die tijd ligt de behandeling stil.

Wanneer worden de aanvullingen verwacht?

Tata Steel geeft aan ongeveer negen maanden nodig te hebben voor de aanvullingen. Daardoor schuift het moment op waarop de Omgevingsdienst de eerste ontwerpvergunning en de provincie het ontwerp‑projectbesluit ter inzage legt. Dit staat nu rond begin 2027 gepland, terwijl eerder werd uitgegaan van 2026. Dit tijdpad blijft overigens afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die Tata Steel aanlevert. Als die nog niet volledig of toereikend is, ontstaat verdere vertraging. De Omgevingsdienst ziet hiermee duidelijke risico’s voor de planning die het bedrijf zelf voor ogen heeft.

Welke informatie ontbreekt in het MER?

De Commissie mer zegt in een tussentijds advies dat in het MER belangrijke informatie ontbreekt over uitstoot, milieueffecten, alternatieven en het gekozen referentiejaar van 2022. Daardoor kan de Omgevingsdienst de effecten van het verduurzamingsproject op milieu en gezondheid nog niet zorgvuldig beoordelen. Een goede onderbouwing, aanvullende technische gegevens en de wijze van presenteren van de aanvullende gegevens zullen hier meer inzicht in moeten bieden. De Omgevingsdienst volgt het advies van de Commissie en verzoekt Tata Steel de informatie aan te leveren.

Ook eerste vergunningaanvraag niet compleet

Ook de eerste vergunningaanvraag (voorbereidende werkzaamheden) die door Tata Steel in augustus vorig jaar is ingediend, is nog niet compleet. Aanvullingen zijn nodig in (milieu)onderzoeken, bouwtekeningen/berekeningen en andere onderbouwingen. Daarnaast benadrukt de Omgevingsdienst dat Tata Steel de samenhang tussen toekomstige vergunningaanvragen goed moet borgen.

Hoe gaat het nu verder?

Zodra Tata Steel de aanvullende informatie aanlevert, hervat de Omgevingsdienst de behandeling. Als zowel de vergunningaanvraag als het MER van voldoende kwaliteit zijn, stelt de Omgevingsdienst een ontwerpvergunning op en de provincie het ontwerpprojectbesluit. Daarna publiceren zij beide documenten. Na deze publicatie toetst de Commissie mer het aangevulde MER in en brengt vervolgens een definitief advies uit.

Zienswijzen pas mogelijk na publicatie ontwerpbesluiten

Als de ontwerpbesluiten openbaar zijn, kan iedereen een zienswijze indienen. Op dat moment ligt ook het aangevulde MER ter inzage. De Omgevingsdienst en de provincie betrekken deze reacties bij hun beoordeling. Dit kan aanleiding zijn om onderdelen van de ontwerpvergunning of het projectbesluit aan te passen.

Brief aan Tata Steel wordt openbaar gemaakt

De Omgevingsdienst publiceert de brief waarin zij Tata Steel om extra informatie vraagt. Dit gebeurt volgens de regels van de Wet open overheid. Op deze brief kan geen zienswijze worden ingediend. Dat kan pas wanneer de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.