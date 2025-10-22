Tailormade Logistics Group (TML) zet een belangrijke stap in haar duurzaamheidsstrategie met de aankoop van acht nieuwe volledig elektrische vrachtwagens in 2025. Deze uitbreiding vormt een mooie aanvulling op de twee elektrische voertuigen die sinds 2023 succesvol in gebruik zijn. Wat begon als een testproject, is vandaag uitgegroeid tot een structureel onderdeel van TML’s groene toekomstvisie.

De feestelijke inauguratie van de nieuwe vrachtwagens vond plaats in het Visitor Centre van de Volvo Trucks-fabriek in Oostakker (Gent) – een symbolische locatie, aangezien TML er zowel leverancier als klant is.

Tijdens het evenement werden de sleutels officieel overhandigd in aanwezigheid van verschillende prominente gasten, waaronder:

Mathias De Clercq , burgemeester van Gent

, burgemeester van Gent Sofie Bracke , schepen van Economie en Werk

, schepen van Economie en Werk Cas König , CEO van North Sea Port

, CEO van North Sea Port Bert Vandecaveye, Oprichter en CEO van Tailormade Logistics

Met deze investering benadrukt TML haar blijvende engagement voor duurzame mobiliteit en haar rol als pionier in de logistieke sector.

“Duurzaamheid is geen experiment meer voor ons, maar een dagelijkse realiteit,” zegt Bert Vandecaveye, CEO van Tailormade Logistics. “Met de uitbreiding van onze elektrische vloot zetten we opnieuw een stap vooruit richting emissievrije logistiek en een toekomstbestendig bedrijfsmodel.”

De elektrische vrachtwagens zullen voornamelijk worden ingezet voor regionale distributie in Vlaanderen en Noord-Frankrijk, waar TML haar ecologische voetafdruk verder wil verkleinen en haar klanten milieuvriendelijkere transportoplossingen kan bieden.