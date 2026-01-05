Maar liefst 891 elektrische vrachtwagens zijn er in 2025 op kenteken gezet. Dat is ruim 77% meer dan in 2024, toen waren het 501 voertuigen. In totaal rijden er nu 2.243 zware elektrische vrachtwagens in Nederland.

In december zijn er nog 107 registraties bijgekomen: 8 BYD’s, 13 DAF’s, 1 Fuso, 13 MAN’s, 32 Mercedessen, 4 Renaults, 4 Scania’s en 32 Volvo’s.

Aantal registraties per maand in 2025

Januari : + 40

Februari: + 37

Maart: + 50

April: + 57

Mei: + 69

Juni: + 65

Juli: + 77

Augustus: + 82

September: + 98

Oktober: + 99

November: + 110

December: + 107

De groei lag in de eerste helft van het jaar vrijwel gelijk als met de eerste zes maanden in 2024. Vanaf juli is het echt hard gegaan, op het moment dat Mercedes gestart is met de uitleveringen.

Wie was er in 2025 de absolute marktleider?

Het merk dat in 2025 de meeste registraties had is weer Volvo! Volvo had in 2023 al een marktaandeel van liefst 52%, met 212 registraties. In 2024 een marktaandeel van ruim 56% met 284 registraties. In 2025 heeft Volvo een marktaandeel van ruim 32,8% , 291 registraties, nog steeds een mooi aantal, maar een minimale groei ten opzichte van vorig jaar, en met meer concurrentie!

2e plaats: Mercedes, 30,7 % marktaandeel, 272 registraties

3e plaats: Renault, 10,4% marktaandeel, 92 registraties

In totaal zijn er 13 fabrikanten geweest die eTrucks op de Nederlandse markt hebben gebracht!

Bron: LinkedIn post Robert Gunsing op basis van data Christine Wilson