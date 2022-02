Na KPN start ook T-Mobile met de uitgifte van de nieuwe Eco-SIMs. Deze Eco-SIMs worden gemaakt van 100% gerecycled PVC afkomstig van oude koelkasten. Ook de verpakkingen van de nieuwe sims zijn FSC gecertificeerd. Door het introduceren van de nieuwe Eco-SIMs draagt T-Mobile verder bij aan haar duurzaamheidsdoelstellingen die omschreven zijn in het Connect to Change plan.

De introductie van de Eco-SIMs draagt bij aan de doelstellingen die T-Mobile vorig jaar april presenteerde tijdens de lancering van ‘Connect to Change’. In dit plan staat hoe de provider een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijke samenleving en de reductie van haar CO2 footprint. De telecomprovider verwacht met de introductie van de Eco-SIMs de jaarlijkse productie van 5000kg nieuw plastic voor simkaarten overbodig te maken.

Duurzame tussenstap

In 2021 gaf T-Mobile 1,5 miljoen sims uit, waarvan 40.000 eSIMs. De eSIM is een volledig digitale en duurzamere oplossing die door T-Mobile werd geïntroduceerd in Nederland. Omdat deze simkaart volledig digitaal is stimuleert T-Mobile haar klanten dan ook om uiteindelijk over te stappen op de eSIM. Nog niet alle toestellen ondersteunen eSIM, de Eco-SIM biedt een goede duurzame tussenstap.

Circulair werken

Gero Niemeyer, Financieel Directeur van T-Mobile Nederland en ambassadeur van het T-Mobile Sustainability programma is blij met de introductie: “We zijn een van de grootste telecomproviders van Nederland en vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Dat maakt ons verantwoordelijk voor de mensen en de wereld om ons heen. Dit begint bij onze eigen bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel is de keuze om circulair te werken waar mogelijk. Dat doen we onder andere door gebruik te maken van gerecyclede materialen in onze producten. De overstap naar de nieuwe Eco-SIMs is hier een mooi voorbeeld van. Ons aanbod wordt milieuvriendelijker en we proberen klanten te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Onze dagelijkse keuzes worden steeds meer beïnvloed door duurzaamheidsoverwegingen.”

Uitlevering Eco-SIM

De telecomprovider heeft eind januari de eerste Eco-SIMs ontvangen en verwacht uit te leveren in de loop van het eerste kwartaal. De oude sim voorraden worden eerst opgemaakt voordat de eerste leveringen van Eco-SIMs plaatsvinden. Naar verwachting kunnen de eerste klanten over een aantal weken de eerste Eco-SIMs in ontvangst nemen. Het gebruik van de Eco-SIM geldt voor alle merken van T-Mobile Nederland (T-Mobile, Ben, Tele2 en Simpel) en de MVNO’s die gebruik maken van het T-Mobile netwerk.