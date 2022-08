T-Mobile is één van de grootste telecomproviders van Nederland, met een belangrijke rol binnen de samenleving: mensen verbinden. Dit doet de provider met alle respect voor mens en milieu. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema in de bedrijfsvoering van T-Mobile. Het bevorderen van de circulariteit is daarin een belangrijk doel. T-Mobile en partner Alfatech zijn een samenwerking aan gegaan om het huidige netwerk te verduurzamen door bestaande onderdelen her te gebruiken.

Binnen T-Mobile staat duurzaamheid hoog op de agenda en is het onderdeel geworden van nagenoeg alle bedrijfsprocessen. Zo legt de telecomprovider de focus op onder andere een duurzaam glasvezelnetwerk, verpakkingen die worden gemaakt van hergebruikte materialen en 100% groene elektriciteit. Het project met Alfatech past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de telecomprovider.

Totstandkoming

Alfatech, specialist in elektrotechniek, data en telecom, en T-Mobile werken gezamenlijk aan het duurzame netwerk van de provider. De samenwerking tussen beide partijen is ontstaan na de overname van Tele2. T-Mobile en Tele2 beschikten over een eigen netwerk met bijbehorende stroomkasten, die vervolgens samen zijn gevoegd tot één overkoepelend netwerk. Het samenvoegen van deze netwerken levert een overschot aan stroomkasten op, vol onderdelen die nog hergebruikt kunnen worden en niet meer worden geproduceerd door de leverancier. Niet alle netwerkkasten van Tele2 hebben een actieve functie meer. Deze worden daarom verwijderd en onderdelen ervan worden schoongemaakt en getest op de werking om opnieuw te gebruiken. Het hergebruiken van onderdelen staat beter bekend als refurbishment van producten. Zo is er altijd een voorraad aan cruciale onderdelen om het netwerk draaiende te houden.

Partners in duurzaamheid

Het hergebruiken van bestaande onderdelen is een begin, maar het doel is om de 7 miljoen klanten van T-Mobile en haar merken (Tele2, Ben en Simpel) aan het denken te zetten over duurzaamheid én uiteindelijk de eigen footprint te verminderen. Dit past volledig binnen het Connect to Change plan van de telecomprovider: het plan waarbij er aandacht is voor duurzaamheid, digitale inclusie, maatschappelijke innovatie en diversiteit en inclusie. Hierbij zet de telecomprovider zich in voor een duurzamer Nederland.

T-Mobile zegt het volgende: “Bij T-Mobile voelen we ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. We stellen duurzaamheid steeds meer centraal in de keuzes die we maken. De samenwerking met Alfatech is weer een mooie stap op de duurzamere weg die we zijn ingeslagen: het hergebruiken van producten.’’

Het proces van verwijdering tot hergebruik is vastgelegd in onderstaande vlog. Deze vlog is samen met Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel, ontwikkeld. Techniek Nederland is partner van Alfatech en maakt vaker vlogs over techniek en installatie, de link tussen de partijen was dus snel gelegd.