KPN introduceert als eerste Nederlandse provider de ecosim

KPN introduceert in Nederland als eerste de ecosim voor alle klanten. De nieuwe simkaart, gemaakt van gerecyclede koelkasten, is straks de standaard voor alle nieuwe fysieke simkaarten. Het pasje waaruit de simkaart kan worden geklikt, bestaat in de nieuwe vorm uit 100 procent gerecycled plastic. KPN, één van de duurzaamste telecomproviders wereldwijd, wil in 2025 nagenoeg volledig circulair zijn. De ecosim draagt ook bij aan deze doelstelling.

Wereldwijd worden er jaarlijks 4,5 miljard simkaarten gemaakt. KPN geeft per jaar enkele miljoenen simkaarten uit aan nieuwe en bestaande klanten. Het grootste bestanddeel van de simkaart is plastic. De ecosim vervangt per jaar tonnen plastic en kan later vervolgens ook weer gerecycled worden voor nieuwe doeleinden.

“Om onze circulaire doestelling te behalen, onderwerpen we alles in de keten aan onderzoek om te kijken waar we kunnen verduurzamen”, zegt Jean-Pascal Van Overbeke van KPN. “Toegegeven, de meest duurzame oplossing is de E-sim die KPN uiteraard ook aanbiedt. Helaas zijn nog niet alle toestellen hierop toegerust en hebben we voor de fysieke simkaart naar een circulaire oplossing gezocht. Met de komst van de ecosim is nu vrijwel alle apparatuur die we leveren als KPN gemaakt van gerecycled plastic.”

Gemaakt van gebruikte koelkasten

De ecosim wordt gemaakt van oude koelkasten omdat het plastic dat zich in de toestellen bevindt niet alleen sterk maar ook flexibel genoeg is voor de verwerking tot een volwaardige simkaart. Bovendien is het materiaal ook na de nieuwe levensduur weer te verwerken voor andere doeleindes. KPN reduceert daarmee niet alleen de berg plastic, maar gaat ook verder door het simkaartje niet meer in een plastic verpakking aan te bieden. De verpakking wordt gemaakt van FSC-vriendelijk hard papier. “Daarmee komen we ook tegemoet aan een terechte wens van veel klanten op het gebied van duurzaamheid. We zien dat ruim de helft van de klanten aangeeft dat duurzaamheid een rol speelt in de keuze voor hun telecomprovider.”