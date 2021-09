Syngenta Seeds sluit zich aan bij Samen Tegen Voedselverspilling

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Voedselverlies en Voedselverspilling maakte Syngenta Seeds gisteren (28 september) bekend zich aan te sluiten bij Samen Tegen Voedselverspilling, dé beweging van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen om voedselverspilling te halveren voor 2030 (Sustainable Development Goal 12.3). Door groenten eigenschappen mee te geven waarmee bijvoorbeeld oogst- en snijverlies worden voorkomen en de houdbaarheid wordt verlengd, levert Syngenta nieuwe oplossingen om voedselverspilling te lijf te gaan.

Jeff Rowe, President Global Seeds van Syngenta: “Naar schatting gaat een derde van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd verloren of wordt verspild voordat het op tafel komt. Als onderdeel van ons Good Growth Plan, zet Syngenta zich in om deze wereldwijde uitdaging aan te gaan. We innoveren door nieuwe gewassen te ontwikkelen die voedselverspilling verminderen en helpen telers om veilig, voedzaam en voldoende voedsel voor mensen over de hele wereld te kunnen produceren.”

Voedselverspilling vindt plaats in de hele keten: op het veld, als gevolg van insecten, ziekten en onkruid, of arbeidstekorten, in de opslag door bederf, of tijdens transport, door schade of vertragingen. Ook gaat veel verloren in winkels, in restaurants en thuis. Volgens de stichting Samen Tegen Voedselverspilling staan in Nederland groenten, samen met brood en fruit, in de verspillings-top 3. Hier is dus nog veel winst te boeken”.

Sjaak van de Ploeg, Hoofd Groentezadenontwikkeling van de regio Europa, Afrika en het Midden-Oosten: “Met gerichte veredeling kunnen we verspilling van groenten tegengaan van grond tot mond. Zo voorkomen we bij de teler oogstverlies door groenten weerbaar te maken tegen ziektes en extreme weersomstandigheden. Bij verwerkers treedt vaak snijverlies op, ook daar bieden we oplossingen voor. Een goed voorbeeld is onze “hamburgersla” waarvan alle blaadjes perfect op een hamburgerbroodje passen. Ook bij consumenten, waar bederf een bekende oorzaak is van verspilling, voorkomen we verspilling door de houdbaarheid van groenten te verlengen”.

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “We zijn verheugd dat Syngenta zich aansluit bij de verspillingsvrije beweging. Het veredelingsbedrijf staat helemaal aan het begin van de voedselketen en werpt daarmee een unieke blik op het efficiënt benutten van grondstoffen. Ik kijk er naar uit om samen met Syngenta en andere ketenpartners verder te werken aan onze ambitie om jaarlijks 1 miljard kilo goed voedsel binnen de keten te houden”.