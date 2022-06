Swappie vereenvoudigt de aankoop van milieuvriendelijke smartphones. Het technologiebedrijf zet zich in om de markt te transformeren door de bekendheid van refurbished elektronica te vergroten en de circulaire smartphone-economie toegankelijk te maken voor het grote publiek. Om concrete inzichten te verwerven in de Nederlandse markt bestudeerde Swappie de houding van Nederlanders tegenover refurbished smartphones. De focus lag daarbij op hun consumptiegedrag.

De online aanschaf van smartphones is gemeengoed geworden

Uit het onderzoek door marktanalysebureau Kantar blijkt dat het online aanschaffen van een smartphone vrij bekend is onder Nederlandse consumenten. Maar liefst 72 procent van alle respondenten zou overwegen om een smartphone online aan te schaffen. Deze trend is het meest opvallend in de regio’s Flevoland (79 procent), Gelderland (78 procent) en Limburg (75 procent).

Respondenten die overwegen om een refurbished smartphone via het internet te kopen nemen in hun aankoopbesluit verschillende afwegingen mee. Zo wordt de impact op het milieu en het gemak van online bestellen en verkopen van een smartphone genoemd. Voor Nederlandse consumenten zijn prijs en kwaliteit de belangrijkste beweegredenen. De drie meest genoemde redenen om de aankoop van een refurbished smartphone te overwegen zijn: dat een refurbished smartphone gemiddeld genomen 30 procent goedkoper is, dat een refurbished smartphone niet van mindere kwaliteit is dan een nieuwe smartphone en dat de staat van de batterij ongeveer gelijk is aan die van een nieuwe telefoon.

Je smartphone verkopen: obstakels overwinnen

Nederlandse consumenten hebben een hoge bereidheid om een smartphone via het internet te kopen. En alhoewel zij ook vrij positief staan tegenover de verkoop van hun smartphone valt hier in de praktijk nog veel terrein te winnen. 72 procent van de respondenten geeft aan te overwegen om hun smartphone of enkel online (14 procent), of alleen in een fysieke winkel (18 procent) of zowel fysiek als online te verkopen (41 procent).

Maar terwijl maar 28 procent zegt niet geïnteresseerd te zijn in de verkoop van hun toestel, heeft slechts 21 procent van de respondenten ooit hun oude smartphone verkocht. Meer dan driekwart (76 procent) gebruikt die als reservetoestel voor het geval hun nieuwe smartphone het laat afweten. Het bewaren van een reservetoestel bleek in de praktijk echter niet zonder problemen: 31 procent van de respondenten zei dat het toestel dat ze bewaard hebben niet meer goed werkt.

De Nederlandse consumenten die nog steeds moeite hebben met het idee om hun smartphone te verkopen bevinden zich het meest in het noorden en het zuiden van het land, waaronder in Groningen (37 procent), in Friesland (33 procent) en in Limburg (30 procent). De leeftijdscategorie die het vaakst niet geïnteresseerd is in het verkopen van hun telefoon is de groep 45+.

Swappie in de Nederlandse markt

“Het doel van Swappie is om consumenten te helpen met het maken van bewuste en verantwoorde keuzes. Met de in- en verkoop van refurbished iPhones willen we bijdragen aan een duurzamere levensstijl en de overstap naar een meer circulaire economie”, zegt Martine Hardeveld Kleuver, country manager Netherlands bij Swappie. “Binnen de Nederlandse markt zijn er struikelblokken die in de weg staan van refurbished smartphones. Daarom is het nodig om gebruikers en consumenten die overwegen een smartphone te kopen of te verkopen voor te lichten over de voordelen van refurbished smartphones en de diensten van een betrouwbare en professionele organisatie zoals Swappie.”