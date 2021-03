Swapfiets wil in 2025 volledig circulaire fietsen op de weg

De Financial Times labelde Swapfiets recent nog als één van de 10 snelst groeiende Europese bedrijven van 2021. Het eerste ‘bicycle as a service’-bedrijf ter wereld koppelt nu ook duurzame ambities aan die groei. Swapfiets streeft ernaar dat tegen 2025 alle fietsen met de iconische blauwe voorband volledig circulair zijn.

Swapfiets is van mening dat de oude ‘take-make-waste’-benadering van het produceren, verkopen en consumeren van producten moet worden omgezet in een circulaire economie. Door volledig te focussen op het repareren, hergebruiken, opknappen en recyclen van fietsonderdelen, bewijst Swapfiets dat ook fietsen circulairder en duurzamer kunnen worden. Zo is de Deluxe 7, op dit moment de populairste Swapfiets in Europa, inmiddels al voor 88% circulair is.

Richard Burger, mede-oprichter van Swapfiets: “Het is voor ons een uitdaging om in 2025 volledig circulaire fietsen op de weg te hebben. Tegelijkertijd zien we dat dit voor ons dé manier is als we op een duurzame toer verder willen werken aan onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen in steden op de fiets te krijgen.”

Momenteel geldt voor alle fietsen van Swapfiets al een zero-rubber-waste garantie. Geen enkel stukje rubber belandt op het einde van de levenscyclus van een Swapfiets bij het afval. De Swapfiets Deluxe 7 is op dit moment al twee keer zo circulair als een gelijkwaardige nieuwe fiets. Toch blijft volledige circulariteit een uitdaging; 12 procent van een Swapfiets belandt nu nog bij het afval aan het einde van de rit. De uitdaging zal zijn om ook zadels en remkabels duurzaam te maken en af te stappen van bepaalde grondstoffen, zoals mineralen die in smeer gebruikt worden. Swapfiets gaat daarom de samenwerking aan met experts om verdere stappen te zetten op het gebied van circulariteit.

Europees leider in micromobiliteit

Met inmiddels meer dan 220.000 abonnees in Europa is Swapfiets hard op weg om de grootste speler op het gebied van micromobiliteit in abonnementsvorm te worden. Eerder deze maand maakte Swapfiets bekend naar Barcelona en Wenen en vier nieuwe Franse steden (Nantes, Lyon, Straatsburg en Toulouse) te trekken. Een serieuze stap nadat het afgelopen half jaar Swapfiets winkels in Milaan, Parijs en Londen werden geopend. Daarnaast introduceerde Swapfiets ook e-mobility producten. Naast een volledig nieuwe versie van de e-bike Power 7, kondigde Swapfiets in enkele markten ook al de opvouwbare step e-Kick en de elektrische bromfiets e-Scoot aan, allen in abonnementsvorm beschikbaar.