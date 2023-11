Swapfiets, pionier op het gebied van duurzame mobiliteit, stevent af op de eerste 100% circulaire fiets in 2025. De fietsen met de bekende blauwe band zijn momenteel al de meest duurzame in de branche. Dankzij het slimme design en gebruik van circulaire onderdelen gaan ze 66% minder snel kapot en is de levensduur langer dan van andere reguliere fietsen. Maar dat is voor het deelfietsbedrijf niet genoeg: het merk is doorlopend op zoek naar manieren om grondstofverbruik en afval te minimaliseren en wil volledige transparantie bieden over hun reis naar circulariteit. Op Black Friday, een dag die bekendstaat om overconsumptie en onbewust materiaalgebruik, plaatst Swapfiets de schijnwerpers feller op transparantie door hun huidige afval te visualiseren in een ‘No Waste Chair’. Het kunstwerk gemaakt door Kees Dekkers, te bewonderen in de winkel op de Ceintuurbaan in Amsterdam, nodigt uit tot een frisse benadering van afval en dient als een krachtig symbool voor Swapfiets’ toewijding aan een circulaire economie zonder compromissen.

De derde vrijdag van november wordt getekend door de koopgekte van Black Friday. De tegenbeweging van mensen die vinden dat we bewuster moeten omgaan met de aarde vanwege haar beperkte hoeveelheid grondstoffen, groeit. Daar sluit Swapfiets zich ook bij aan: zij erkennen het afvalprobleem en willen daar transparant over zijn. Dat visualiseren ze in het kunstwerk dat ze lieten maken door Nederlandse kunstenaar Kees Dekkers: de ‘No Waste Chair’. Dit is een transparante stoel gevuld met de oude niet recyclebare Swapfiets-bellen en wordt in de winkel op de Amsterdamse Ceintuurbaan geplaatst als herinnering aan het ultieme doel: een fiets produceren zonder afval. Kees Dekkers: “De No Waste Chair maakt een statement tegen afval en zet het verhaal van afval in een nieuw perspectief. Letterlijk door erop plaats te nemen en het erover te hebben, want bewuster omgaan met materialen vraagt om gedragsverandering. Het is niet alleen een stoel, maar ook een symbool van duurzaamheid en een inspiratie voor een bewustere en meer circulaire samenleving.”

Duurzame evolutie van Swapfiets

Al sinds de oprichting heeft Swapfiets zich toegelegd op het creëren van een duurzame mobiliteitsoplossing en een systeemverandering in de industrie. Doordat alle fietsen eigendom blijven van het bedrijf, ligt de verantwoordelijkheid over de producten en materialen bij hen. Alles wordt na gebruik door leden teruggebracht in plaats van weggegooid. Dit levert veel inzichten en gegevens op die gebruikt worden om de fiets en onderdelen te optimaliseren. Naast dat de fiets een van de duurzaamste vormen van vervoer is, zorgt een Swapfiets voor 35% minder CO2-uitstoot dan welke andere fiets ook dankzij de gebruikte materialen en het ontwerp. De nieuwste Swapfiets e-bike – nu nog gelimiteerd verkrijgbaar – is al voor 40% meer recyclebaar dan de eerste e-bike uit 2019. Er zijn aanzienlijke verbeteringen aangebracht door meer onderdelen uit één materiaal te gebruiken waardoor het eenvoudiger wordt om te repareren, afval te scheiden en te recyclen.

Route naar de 100% afvalvrije fiets

Swapfiets streeft vanuit haar missie naar meer leefbare steden waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Het ontwikkelen van een circulaire fiets vraagt om noodzakelijke innovatie en een slimmer design. Swapfiets experimenteert met materiaalsoorten, maar heeft ook te maken met afval dat niet recyclebaar is. Dit heeft twee oorzaken: niet-scheidbare onderdelen en niet-recyclebare materialen. Een voorbeeld hiervan is de bel. De oude was niet scheidbaar, niet te repareren en het gebruikte plastic was moeilijk te recyclen. Na veel research en experimenten werkt Swapfiets nu samen met een partner die een volledig te repareren fietsbel biedt. Op basis van analyses van data wordt verwacht dat 80% van de toekomstige fietsbellen straks worden gerepareerd in plaats van vervangen. Wanneer een bel echt niet kan worden gerepareerd, kan 51% hiervan worden gerecycled. Oplossingen zoals deze hebben tijd nodig; er lopen soortgelijke processen voor meer dan 100 verschillende fietsonderdelen.