Swapfiets en Dopper bundelen krachten in strijd voor duurzaam stadsleven

Met hun nieuwste campagne stelt Swapfiets de vraag: waarom blijven we meer spullen kopen, om het uiteindelijk allemaal weg te gooien? Met hun missie om steden leefbaarder, schoner en groener te maken, slaat Swapfiets daarom de handen ineen met Dopper, het bedrijf dat herbruikbare flessen maakt met als doel wegwerpflessen overbodig te maken. Samen willen de Nederlandse bedrijven bewustwording creëren voor het groeiende afvalprobleem op onze planeet en daarbij iedereen de kans geven om een positieve impact te maken met simpele, alledaagse handelingen.

Eind maart heeft Richard Burger, oprichter van Swapfiets, de Dopper Wave getekend; een belofte dat Swapfiets geen single-use plastic waterflessen gebruikt binnen het bedrijf. Swapfiets moedigt iedereen binnen de organisatie aan om altijd hun eigen herbruikbare drinkfles mee te nemen. Daarnaast wil Swapfiets andere bedrijven en mensen inspireren om zich aan te sluiten bij de strijd tegen wegwerpflessen – volgens het Dopper Wave credo. Samen trekken Swapfiets en Dopper op om mensen te inspireren zelf bij te dragen aan groenere, gezondere en leefbaardere steden.

Om deze samenwerking te vieren is een Special Edition Swapfiets Dopper ontwikkeld, waarmee aandacht gevraagd wordt voor het maken van duurzame keuzes in het dagelijks leven. De Swapfiets Special Edition Dopper wordt verkocht via een speciale Dopper landingspagina. Voor Swapfiets members zullen de flessen daarnaast verkrijgbaar zijn bij geselecteerde Swapfiets winkels.

Richard Burger, oprichter van Swapfiets, zegt: “Wij geloven dat Swapfiets en Dopper op dezelfde golflengte zitten. Waarom zou je een product voor eenmalig gebruik ontwikkelen als je het ook meerdere keren kunt gebruiken? Om de enorme afvalproblemen op aarde tegen te gaan moeten we heroverwegen hoe we consumeren en hoe we onze economie omzetten naar circulaire bedrijfsmodellen die voor meer hergebruik, reparatie en recycling zorgen. Dit is wat Swapfiets doet met het ‘bicycle-as-a-service’ fietsabonnement en we roepen andere bedrijven op om ook manieren te vinden om meer circulair te opereren.”

Volledige circulaire fietsen op de weg

Swapfiets werkt achter de schermen al een aantal jaar om duurzamer en volledig circulair te worden. Het iconische Swapfiets Deluxe 7-model heeft al bewezen voor 88% circulair te zijn. Dit is mede mogelijk dankzij het unieke business model, maar ook vanwege de manier waarop de fietsen zijn ontwikkeld en de hoge kwaliteit van de onderdelen. In 2025 wil het bedrijf volledig circulaire fietsen op de weg hebben. Op dit moment heeft Swapfiets al een ‘zero-rubber-waste’ beleid en ontwikkelt het bedrijf fietsen die hergebruikt kunnen worden.

Dopper creëert bewustwording voor de 8 miljoen ton aan wegwerpflessen die jaarlijks in de oceanen terecht komt. Dit plastic breekt niet af maar valt uiteen in in kleinere stukjes, die microplastic worden genoemd. Een recent onderzoek van de Universiteit van Newcastle en het team van Dr. Thava Palansami toont aan dat microplastic ook in onze eigen voedselketen terechtkomt. De onderzoekers hebben berekend dat we gemiddeld 5 gram plastic per week ‘eten’, wat ongeveer neerkomt op het gewicht van een credit card.

Virginia Yanquilevich, CEO van Dopper: “We zijn bij Dopper erg enthousiast om onze krachten te bundelen met Swapfiets en iedereen te inspireren om slimme en gemakkelijke keuzes te maken om aan duurzame gewoonten te wennen in het dagelijks leven. Er is echt geen excuus meer om niet te recyclen of hergebruiken, zeker niet als het gaat om het hergebruiken van een waterfles om daarmee onnodig plastic afval te voorkomen. Samen hebben we dit mooie statement opgesteld om consumenten aan te moedigen zich aan te sluiten bij onze missie en te genieten van meer leefbare steden. En dit is slechts het begin van een impactful partnership.”