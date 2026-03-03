Twee zwaargewichten in innovatie slaan de handen ineen. TBI, één van de grootste bouw- en techniekconcerns van Nederland, en MaterialDistrict, organisator van de grootste materialenbeurs van het land, lanceren een gezamenlijke impuls om duurzame materiaalinnovaties sneller naar de praktijk te brengen.

De samenwerking richt zich op de versnelling van toepassing: drie geselecteerde exposanteno ontvangen een praktijk-voucher, ter waarde van in totaal € 30.000, om samen met één van de TBI bedrijven te werken aan doorontwikkeling, opschaling of eerste toepassing. De winnaars worden gekozen na een pitchronde op woensdag 4 maart op de beursvloer.

Van beursvloer naar bouwplaats

MaterialDistrict Utrecht is met jaarlijks circa 5.000 bezoekers en zo’n 150 exposanten hét nationale platform voor innovatieve materialen in architectuur, interieur en bouw. De negentiende editie vindt plaats van 4 t/m 6 maart 2026 in Werkspoorkathedraal in Utrecht. MaterialDistrict organiseert het evenement sinds 2005, en investeert sinds 2018 structureel 15% van de omzet in een eigen Innovation Fund.

Met dat fonds biedt MaterialDistrict jonge en groeiende bedrijven (start-ups en scale-ups) een deels gesubsidieerde plek op het evenement, begeleiding en toegang tot een breed professioneel netwerk. Inmiddels zijn via dit model meer dan 100 pionierende bedrijven geholpen met zichtbaarheid, validatie en verbinding met de markt.

TBI: implementeren in de praktijk

Waar MaterialDistrict zich richt op selectie en versnelling, richt TBI Klimaattrein zich op toepassing. Binnen TBI, met bedrijven als Croonwolter&dros, Mobilis, ERA Contour en Koopmans, wordt gezocht naar duurzame oplossingen die direct toepasbaar zijn in projecten. De praktijk-vouchers zijn bedoeld als vliegwiel: niet als eindfinanciering, maar als eerste aanzet tot samenwerking tussen exposant en TBI-bedrijf. De exacte invulling en hoogte wordt flexibel bepaald door TBI, afhankelijk van de aard van het voorstel. Alle drie de winnaars ontvangen in ieder geval een expositiebudget van € 2.500, dat door MaterialDistrict wordt verdubbeld tot € 5.000, zodat zij hun vervolgstap in 2027 opnieuw kunnen tonen op de beursvloer.

TBI Klimaattrein is tijdens het evenement ook zelf met een eigen stand vertegenwoordigd, en toont daar concrete voorbeelden van circulaire toepassingen en duurzame innovaties uit de eigen praktijk. “We willen minder praten over duurzaamheid en meer dóen,” aldus Douwe van den Wall Bake namens TBI Klimaattrein. “Door samen te werken met MaterialDistrict brengen we innovatie en uitvoering dichter bij elkaar.”

Flitspitches in het Innovation Partner Theater

De pitchronde vindt plaats op woensdag 4 maart, in het Innovation Partner Theater op de beursvloer. Deze flitspitches zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers. De winnaars worden bekendgemaakt op vrijdag 6 maart, tijdens een feestelijk moment met overhandiging van de vouchers. Het podium dient niet alleen als selectiemoment, maar vooral als inspiratieplatform voor de gehele sector. De samenwerking tussen MaterialDistrict en TBI verbindt ontwerp, innovatie en uitvoering – en biedt materiaalpioniers een unieke kans om écht door te breken.

Over het event

MaterialDistrict Utrecht is de enige multisectorale materialenbeurs van Nederland. Met innovatieve toepassingen voor architectuur, bouw en interieur biedt het evenement een breed overzicht van de toekomst van materiaalgebruik.

4 – 6 maart 2026

Werkspoorkathedraal, Utrecht