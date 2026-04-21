Wat betekent een duurzame toekomst eigenlijk en hoe kom je daar? Vanaf 27 mei ligt de nieuwe verhalenbundel ‘Kwallen in de brievenbus’ in de winkel, waarin vijftien toonaangevende Nederlandse auteurs laten zien dat verandering niet groot of ingewikkeld hoeft te zijn. Met humor, spanning en ontroering bieden zij jonge lezers van 10 tot 12 jaar een hoopvol en toegankelijk perspectief op de toekomst van onze planeet.

De bundel bevat vijftien korte verhalen die elk op hun eigen manier laten zien hoe kleine keuzes een verschil kunnen maken. Van herkenbare situaties tot fantasierijke werelden: de verhalen nodigen uit tot nadenken, zonder belerend te zijn.

Kwallen in de brievenbus is niet alleen een boek, maar ook een maatschappelijk initiatief. Het doel is om het gesprek over duurzaamheid op gang te brengen; thuis én in de klas. Dankzij de korte, toegankelijke verhalen is het boek bij uitstek geschikt voor gebruik in het onderwijs en biedt het docenten een laagdrempelige manier om belangrijke thema’s bespreekbaar te maken.

De bundel bevat vijftien grappige, spannende, ontroerende en inspirerende verhalen over het redden van een diersoort, een actie tegen fast fashion, drones die het weer kunnen regelen en nog veel meer. Met deze verhalen willen de Schrijvers voor Toekomst kinderen bewust maken van (oorzaken en gevolgen van) klimaatverandering, en hun met behulp van verhalen een perspectief bieden op een duurzamere toekomst voor onze planeet.

Met prachtige illustraties van Sophie Pluim.

Schrijvers voor Toekomst

Schrijvers voor Toekomst is een collectief van jeugdboekenschrijvers dat zich inzet om kinderen bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Met behulp van verhalen bieden zij jonge lezers niet alleen inzicht, maar ook hoop en perspectief op een duurzamere toekomst voor onze planeet.

Eerder verscheen de bundel Hoopvolle verhalen over het einde van de wereld, bedoeld voor middelbare scholieren van 12 tot 16 jaar. Vanuit zowel de schrijversgroep als de uitgeverij ontstond daarna de wens om ook een bundel voor het basisonderwijs te maken. Zo kwam het initiatief voor Kwallen in de brievenbus tot stand: om ook basisschoolkinderen te bereiken en hen bewust te maken van klimaatverandering.

Aan de bundel werkten onder anderen Gouden en Zilveren Griffelwinnaars mee, evenals populaire auteurs uit uiteenlopende genres. Met namen als Najiba Abdellaoui, Heleen Blesgraaf, Annemarie van den Brink, Thijs Goverde, Tialda Hoogeveen, Annemarie Jongbloed, Tanja de Jonge, Enne Koens, Matthijs Meeuwsen, Milouska Meulens, Annejan Mieras, Marloes Morshuis, Tom Rijpert, Pen Stewart en Esther Walraven brengt deze uitgave een indrukwekkend en veelzijdig schrijverscollectief samen.

