SVH en Greendish introduceren samen de vernieuwde Greendish Academy: een uitgebreide online leeromgeving op het platform SVH Horecatalent. De Academy helpt foodprofessionals in horeca, catering en zorg om hun menu’s te verduurzamen én aantrekkelijk te maken voor gasten.

De Greendish Academy is de meest complete e-learning over gezond en duurzaam eten die momenteel beschikbaar is voor de sector. De modules zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring van Greendish in horeca, catering en zorg, gecombineerd met actuele wetenschappelijke kennis over voeding en duurzaamheid.”

De Academy bestaat uit interactieve modules rond vijf actuele thema’s: voedselverspilling, gezondheid, menusamenstelling, verantwoord inkopen en slimme communicatie naar de gast. Deelnemers leren via video’s, infographics, praktijkopdrachten en inspirerende voorbeelden. De inhoud is laagdrempelig en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van keuken, restaurantvloer of cateringorganisatie.

Joris Heijnen, oprichter van Greendish geeft aan er behoefte is aan een dergelijk platform: “We zien dat ondernemers en keukenteams wíllen verduurzamen, maar praktische handvatten missen. Met deze Academy bieden we laagdrempelige, inspirerende én direct toepasbare kennis die teams écht verder helpt. Wij zijn trots op de samenwerking met SVH, die kansen biedt om een nog groter publiek te bereiken.”

De samenwerking tussen SVH en Greendish vormt de basis voor deze vernieuwde leerlijn. Beide partijen delen een missie om de hospitalitysector gezonder en duurzamer te maken, en bundelen hun krachten in de ontwikkeling van toegankelijke en praktijkgerichte leeroplossingen. Dankzij de didactische opbouw en interactieve werkvormen van het SVH-platform kan de inhoud vertaald worden naar een leeroplossing die perfect aansluit bij de praktijk van professionals in horeca en catering.

Ricardo Eshuis, directeur van Stichting Vakbekwaamheid Hospitality (SVH), benadrukt dat de samenwerking logisch is: “De expertise van Greendish op het gebied van duurzame en gezonde voeding is een verrijking van het leer­aanbod van SVH. Samen dragen we bij aan de verduurzaming van de hospitality sector. Met SVH Horecatalent als platform kunnen we deze kennis breed toegankelijk maken en echte impact realiseren.”

De komende periode breidt Greendish het aanbod uit met nieuwe modules, tools en factsheets. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf heden de online licentie hier bestellen.

Foto: Ricardo Eshuis overhandigt de eerste licentie van de Greendish Academy aan de winnaar van The Green Battle op de BBB in Maastricht.