De tiende editie van de Bewust Veilig-dag staat voor de deur! Over precies één maand, op woensdag 25 maart 2026, vindt de tiende editie van dit initiatief plaats. De bouw-, techniek-, infra- en onderhoudssector besteden op deze dag extra aandacht aan veilig en gezond werken. Het doel is om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en ongevallen op de werkvloer te voorkomen.

De Bewust Veilig-dag is een initiatief van brancheverenigingen Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland. De editie van 2025 kende een recordaantal van 1086 deelnemende bedrijven. Ook nu staat de teller een maand van tevoren al op bijna 1000 deelnemers. Aanmelden kan nog steeds via www.bewustveilig.com/aanmelden .

Bedrijven die meedoen aan de Bewust Veilig-dag, bepalen zelf hoe zij deze dag vormgeven. De organisatie stelt hierbij diverse hulpmiddelen beschikbaar.

Online toolboxen



Bedrijven kunnen gratis gebruiken maken van drie online toolboxen. In deze video’s geven experts handige tips mee over verschillende onderwerpen. De volgende thema’s komen dit jaar aan bod:

Kwartsstof

Fysieke hulpmiddelen en gedrag

Sociale en psychologische veiligheid

De toolboxen verschijnen uiterlijk twee weken voor de Bewust Veilig-dag. Zo kunnen bedrijven deze met het hele team bekijken wanneer dat voor hen het best uitkomt.

Bewust Veilig-krant



Ook de jaarlijkse gratis Bewust Veilig-krant biedt medewerkers in de keten tips en handvatten bij het omgaan met verschillende risico’s. De editie van dit jaar bevat liefst tien artikelen. De onderwerpen lopen uiteen van fysieke gevaren, zoals gevaarlijke stoffen of werken op hoogte, tot thema’s als gedrag en sociale veiligheid. De krant is beschikbaar in acht talen, zodat medewerkers met uiteenlopende achtergronden de informatie kunnen gebruiken.

Bewust Veilig-quiz



Nieuw dit jaar is de Bewust Veilig-quiz. Deze quiz, bestaande uit 27 vragen, is bedoeld om met het hele team of het hele bedrijf te spelen. Bedrijven kunnen de vragen tonen op een groot scherm via PowerPoint en iedereen de antwoorden laten invullen via het antwoordformulier. Net als de toolboxen en de krant is ook de quiz gratis beschikbaar.

Promotiemateriaal



Bedrijven die hun deelname aan de Bewust Veilig-dag verder willen promoten, kunnen terecht in de webshop. Hier vinden ze onder meer bouwhekdoeken en posters om aan medewerkers, partnerbedrijven en de buitenwereld duidelijk te maken dat zij veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. De bouwhekdoeken zijn bovendien te personaliseren met het eigen bedrijfslogo.

Nieuw in de webshop is de Bewust Veilig-scheurkalender. Deze bestaat uit vragen, weetjes, stellingen en opdrachten om veiligheid het hele jaar door bespreekbaar te maken. Het goede gesprek is ook het doel van het kaartspel ‘Veiligheid in Uitvoering’, dat dit jaar opnieuw beschikbaar is. Voor alle producten geldt dat het goed is om de levertijd in acht te nemen, zodat alles op tijd voor de Bewust Veilig-dag binnen is.