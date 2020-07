Support Your Locals doorslaand succes; omzet Rechtstreex stijgt met 250 procent

De Support Your Locals boxen zijn een doorslaand succes, in de grote steden zijn er meer dan 30.000 dozen met producten van lokale producenten verkocht. Rechtstreex, dat inzet op een lokale voedselketen heeft haar omzet tijdens de coronatijd met 250 procent zien stijgen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Stichting DOEN onder enkele duurzame ondernemers die DOEN in het kader van hun duurzaam voedselsysteem programma ondersteunt. Ook is er een groeiende belangstelling voor de Herenboerderij, waarbij huishoudens samen met een boer lokaal en duurzaam voedsel produceren.

In het begin van de corona crisis is het Support Your Locals-initiatief gelanceerd waarbij consumenten boxen met producten van lokale producenten kunnen afnemen. Inmiddels zijn er landelijk 326 initiatieven gestart, in heel Nederland is de consument erg geïnteresseerd in producten van dichtbij. Zo zijn er bijvoorbeeld in Amsterdam meer dan 18.000 boxen verkocht, in Utrecht 5.000 en in Haarlem 3.000.

Omzet meer dan verdubbeld

Ook het Rotterdamse Rechtstreex, dat de lokale duurzame voedselketen als alternatief ziet voor de industriële voedselketen, schrijft de afgelopen maanden mooie cijfers. Het aantal bestellingen steeg van 1000 naar 2500 per week met een gemiddelde van 30 euro per bestelling. “We zien dat steeds meer mensen bewustere keuzes maken als het om voedsel gaat,” aldus oprichter Maarten Bouten van Rechtstreex, “Op dit moment zijn er 45 wijkpunten in Zuid-Holland en naar verwachting zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen.”

Waar Rechtstreex de consument lokale producten laat kopen, gaat de Herenboerderij nog een stapje verder. In een Herenboerderij produceren 200 huishoudens samen met een boer groenten, vlees en fruit voor eigen gebruik. Nadat de eerste Herenboerderij in 2016 in Boxtel werd geopend, staat de teller nu op zeven, waarbij er dit jaar al vijf zijn geopend. De verwachting is dat er in Nederland jaarlijks tussen de vijf en tien Herenboerderijen bijkomen.

“Er is veel interesse in het concept van de Herenboerderij“, vertelt Douwe Korting van Herenboeren Nederland. ”De zorgen over de lange voedselketen nemen toe en we merken dat steeds meer mensen het heft in eigen hand nemen.”

Idriss Nor, directeur Participaties bij Stichting DOEN is bijzonder blij met de aandacht van de consument voor duurzaam en lokaal eten: “Wij ondersteunen beginnende duurzame ondernemers die met hun bedrijf een positieve impact op de maatschappij hebben. Duurzaam en lokaal produceren is de toekomst, niet alleen in corona tijd maar zeker ook daarna, wij staan dan ook altijd open voor aanvragen van beginnende duurzame organisaties.”