Een duurzamer voedselsysteem is hoognodig en dat lukt alleen met jou. Dat is de boodschap van boer Jeroen Klompe en lokale voedselketen Rechtstreex tijdens het aardappelfeest op 20 mei. Om te laten zien dat de oplossing al voorhanden is, geven ze 5.000 kilo aardappelen van een gezonde bodem cadeau aan Rotterdammers.

In tijden van hoge inflatie kiezen mensen in de supermarkt vaker voor goedkope producten. Die zijn meestal niet op een verantwoorde manier geproduceerd. En dat terwijl het allang duidelijk is dat het anders moet.

Impact van je boodschappen

De druk op boeren om te produceren voor een steeds lagere prijs, leidt tot verlies van bodemgezondheid, biodiversiteit en kwaliteit van het product. ‘Door je boodschappen bewuster te kiezen, draag je direct bij aan een positieve verandering’, zegt Rechtstreex-oprichter Maarten Bouten. ‘We willen je uitnodigen vaker voor lokaal geproduceerde, goede producten te kiezen.’ Daarom geven ze iedereen die dat wil een kilo aardappelen van een gezonde bodem.

Gezonde toekomst

Boer Jeroen Klompe gelooft in de kracht van bewuste consumenten, die samen via een lokale voedselketen het verschil kunnen maken. Onder zijn mantra ‘een gezonde bodem, plant, product én mens’ is hij als pionier duurzamer gaan telen. Hij wil de consument laten zien dat het ook echt anders kan. Daarom werkt hij al jaren samen met Rechtstreex om zijn producten en die van andere vooruitstrevende boeren uit de omgeving bij de consument in de stad te krijgen. Bouten: ‘In onze lokale voedselketen gaan je boodschappeneuro’s zonder onnodige tussenschakels direct naar de boer, zodat die kan werken met oog voor landschap, dier en natuur. Zo maak je het verschil met iets alledaags.’

Aardappelfeest

Klompe geeft 5.000 kilo van zijn lekkerste aardappel cadeau aan Rotterdammers die willen proeven hoe goed eten van een gezonde bodem smaakt. Zij kunnen hun aardappelen ophalen tijdens het aardappelfeest op zaterdag 20 mei. Vanaf de Keilestraat fietst de groep actievoerders naar de lokale Oogstmarkt op het Noordplein met tussenstops bij de Erasmusbrug en Beurs. Ook krijgen alle Rechtstreex-klanten die een bestelling afhalen tussen 24 en 27 mei gratis een kilo aardappelen. Bouten kijkt uit naar deze dag. ‘Ik heb echt zin in dit aardappelfeest omdat ik geloof dat we zo nog veel meer mensen enthousiast kunnen maken over eten uit de lokale keten. Bovendien is Jeroens manier van akkerbouw niet alleen duurzamer, maar smaakt het product ook veel beter. Rechtstreex-klanten zijn al jaren fan van zijn heerlijke aardappelen. Proef zelf maar!’