Supermarkten doen weinig om biologisch eten en drinken te promoten in hun wekelijkse folders, blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV). Het programma bekeek al het eten en drinken dat het afgelopen half jaar in de folders van vier grote supermarkten stond. Bij Albert Heijn, Plus en Lidl nam biologisch slechts rond de twee procent van de ruimte in, bij de Aldi was dit rond de één procent.

En dat terwijl de Europese Commissie wil dat in 2030 25 procent van de landbouw biologisch is. Nederland heeft daarin nog een lange weg te gaan, want momenteel is maar 4 procent van de Nederlandse landbouw biologisch, en dat aandeel groeit amper. Een groot probleem is daarin de afzet: het marktaandeel van biologisch eten is maar ruim 3 procent en de omzet groeide het afgelopen jaar slechts met 0,5 procent.

Afname

Jeroen Candel, universitair hoofddocent voedsel- en landbouwbeleid bij de Wageningen Universiteit, ziet dat de langzame groei een probleem is op de weg naar meer biologische landbouw: “Een deel van de boeren zouden best de overstap naar biologisch willen maken, maar de vraag is er niet naar. Dus dan kan het niet.”

Jaco Burger geeft leiding aan het grootste biologische landbouwbedrijf van Nederland, ERF, en ziet dat ook. Hij vindt het de taak van de supermarkten om biologisch beter te promoten: “Uiteindelijk zijn de supermarktketens de consument. Want wat in het schap ligt, wordt verkocht, en de marketing die daarachter zit bepaalt of de consument het koopt of niet.”

Ambities

Supermarkten zeggen de verkoop van biologisch wel te willen stimuleren. Zo heeft Plus de ambitie om de omzet van hun biologische huismerk voor 2025 te verdubbelen en hebben ze het biologische aanbod in het schap verdubbeld. Maar in de folders is daar nog niet veel van te zien. Plus heeft gemiddeld iets meer dan twee biologische producten in hun folder staan.

Michaël Wilde, directeur van de brancheorganisatie van de biologische sector, Bionext, laat in een reactie weten dat supermarkten wel wat doen om het biologische assortiment te promoten, maar nog niet genoeg: “Albert Heijn geeft bijvoorbeeld 10 procent korting op biologische producten aan mensen met een Premium-abonnement. Maar supermarkten hebben een sleutelrol in het stimuleren van de biologische verkoop en in het kader daarvan vind ik dat er meer moet gebeuren.”

Discussie

Het Europees parlement stemde deze week voor de wens om het streefgetal van 25 procent biologische landbouw van de Europese Commissie los te laten. Het parlement wil dat de productie meer wordt afgestemd op de werkelijke vraag naar biologische producten. In Nederland stijgt het omzetaandeel van biologische producten in de supermarkt ieder jaar zeer gering.

