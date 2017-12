Supermarkten moeten met urgentie meer biologische producten in hun schappen etaleren

De schadelijke gevolgen van de industriële land- en tuinbouw aan de natuur staat volop in de aandacht. Het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt van aardappels, groenten en fruit zorgt voor veel milieuvervuiling en een aantal van deze middelen wordt in verband gebracht met het grote verlies aan biodiversiteit, zoals de veelbesproken sterfte van bijen. Greenpeace vindt het belangrijk om in kaart te brengen welke verantwoordelijkheid supermarkten nemen in de broodnodige vermindering van bestrijdingsmiddelengebruik en de bevordering van biologische landbouw. Conclusie: Het aanbod van biologische producten in de Nederlandse supermarkten is nog bedroevend laag en supermarkten moeten met urgentie stappen zetten om dit te veranderen. Het goede nieuws is dat de supers allemaal inzetten op verbetering door Milieukeur in de toekomst als minimumeis te gebruiken.

Meer dan 150 vrijwilligers telden in augustus en september van dit jaar het aanbod van biologische producten op de groenteafdeling. In opdracht van Greenpeace namen zij 257 verschillende vestigingen van 7 supermarktketens onder de loep. De vergelijking tussen Albert Heijn, Jumbo, Lidl, ALDI, Plus, COOP en Dirk van der Broek toont dat bij supermarkt Dirk van der Broek relatief het grootste deel van de groenteafdeling uit biologische producten bestaat. Bij Albert Heijn vinden consumenten het breedste assortiment biologische producten. Gemiddeld maakt biologisch maar 11% van het totale aanbod in de Nederlandse supermarkten uit.

Greenpeace vroeg de supermarktketens ook naar hun actieplannen voor het verduurzamen van het groenteaanbod, én hoe de ketens de boeren ondersteunen in het maken van stappen naar ecologische teelt. Hieruit blijken de stappen die Jumbo en Albert Heijn vorig jaar kenbaar maakten; een toename van de verkoop van biologische groenten en fruit en het ophogen van de eisen voor de rest van het groenteschap. Dit dient gevolgd te worden door de andere supers. ‘Milieukeur wordt de nieuwe standaard’ verwoordde Plus bijvoorbeeld, ook ALDI zette kort geleden deze stap. De retailers verschillen wel in de concretisering, de transparantie over de doelen die zij stellen en wanneer ze deze ambities waar denken te maken. Ook zijn er duidelijke verschillen in de ondersteuning van telers. Sommige supermarkten gooien de eisen bij spreekwoordelijk over de schutting bij de leveranciers, anderen zorgen voor uitwisseling van kennis, ervaring en de begeleiding van boeren door onafhankelijke experts. ALDI liet onlangs weten de meerkosten voor de verduurzaming van de teelt te vergoeden, waarvan Greenpeace vindt dat de rest van de supermarkten in Nederland daar een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.

Greenpeace roept op tot een aantal vervolgstappen

“We zien dat de supermarkten in Nederland stukje bij beetje aan de slag gaan voor minder bestrijdingsmiddelen in de teelt van groenten en fruit, en meer natuurvriendelijke landbouw. Dat is hard nodig en de ambitie moet nóg verder omhoog. Tegelijk roepen we de overheid op om boeren te steunen: help ze bij de omschakeling naar ecologische teelt, en houdt de achterblijvers bij de les door de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen te verbieden.” zegt Herman van Bekkem, campagneleider bij Greenpeace. “Milieukeur is een goede stap op weg naar betere landbouw die alle supers nu inslaan. Greenpeace hecht er groot belang aan dat Milieukeur gevaarlijke bestrijdingsmiddelen verbiedt en het totale gifgebruik terugbrengt.”

Lees hier het volledige rapport: Grote supermarkt biocheck 2017