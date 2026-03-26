Verduurzaming van koopwoningen kan een stuk goedkoper als de overheid zorgt voor stabiel beleid. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft. Door voorspelbaarheid op de langere termijn kunnen bedrijven investeren, opschalen en de kosten van verduurzamen daardoor substantieel verminderen. Huishoudens profiteren hierdoor van lagere energiekosten. “De oorlog in het Midden-Oosten laat zien hoe afhankelijk we nog zijn van gas. Door woningen te verduurzamen maken we huishoudens veel weerbaarder tegen instabiele gasprijzen”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Meerjarig overheidsbeleid maakt verduurzaming goedkoper

Bijna 15 procent van ons totale aardgasverbruik gaat naar koopwoningen. Dé manier om dat verbruik te verminderen is verduurzaming van die woningen, door isolatie en schone warmte-installaties zoals een warmtepomp. Uiteraard is die verduurzaming niet gratis: huishoudens moeten ervoor investeren. Beperkte investeringskosten en het vooruitzicht van een lagere energierekening helpen bij het maken van de keuze om te verduurzamen.

Opschalen maakt goedkoper

De markt kan de investeringskosten omlaag brengen als zij voldoende continuïteit ziet in de vraag naar verduurzamingsmaatregelen. Dan kunnen bedrijven hun productie opschalen en processen efficiënter inrichten. De isolatiebranche kan de kosten tot tien procent verlagen, de installatiebranche zelfs tot dertig procent. Deze inschatting voor de koopsector maakt CE Delft na gesprekken met marktpartijen uit de verduurzamingsketen.

Dit kan leiden tot een gecombineerde besparing voor installatie en isolatie tussen de €1.650,- en €7.650,- op de investeringskosten, afhankelijk van het woningtype. In januari bleek al uit de intentieverklaring voor warmtepompen in de sociale huurwoningen, met onder andere Techniek Nederland, dat je de totale kosten over de levensduur van de warmtepomp fors kunt reduceren als je maatregelen combineert met grootschalige vraagbundeling, bijvoorbeeld via woningcorporaties.

Van der Gaag: “Geef de sector meer zekerheid en ze levert in ruil kostenreductie. Laten we deze kans grijpen en snel wederzijdse afspraken maken.”

Acties van overheid en bedrijven nodig

Voor kostenreductie is beleid nodig dat meer zekerheid geeft over de omvang van de markt. De studie van CE Delft doet daar diverse aanbevelingen voor. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte verbetering van het energielabel wanneer een woning verkocht wordt, een minimale aardgasprijs en zekerheid over de beschikbaarheid van ISDE-subsidie en/of een lager btw-tarief.

Taak voor de sector

De sector zelf moet ook helpen versnellen, bijvoorbeeld met heldere en actuele informatie over marktprijzen, inzichtelijke offertes en goede samenwerking tussen de bedrijven die nodig zijn om een woning te verduurzamen. De wederkerigheid van acties van overheid en bedrijven is belangrijk: ze zijn beide nodig.

“Voor veel huishoudens is verduurzamen te ingewikkeld en te onoverzichtelijk. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons als sector”, zegt Marleen Prins, COO van Essent. “Isolatie- en installatiebedrijven investeren continu om het toegankelijker te maken. Met stabiel en voorspelbaar beleid kunnen we die ontwikkeling versnellen en meer huishoudens helpen hun woning te verduurzamen.”

Resultaat: flink besparen op energie en minder gevoelig voor prijsschokken

Volgens CE Delft is de besparing op de energierekening bij verduurzaming van een voorbeeldwoning met energielabel F zo’n €100,- per maand (1200 euro op jaarbasis) in 2030. Bovendien zijn huishoudens in een verduurzaamde woning beter beschermd tegen stijgende energieprijzen, omdat niets doen in alle scenario’s duurder is. Dat is relevant omdat de energierekening tussen 2025 en 2030 volgens CE Delft met 10 tot 16 procent stijgt. Hoewel de ontwikkeling van de energieprijzen moeilijk voorspelbaar is, dempen verduurzamingsmaatregelen deze stijging altijd.

Verduurzaming is structurele oplossing

Stijgende energieprijzen leiden niet alleen tot hogere rekeningen voor huishoudens, maar ook tot druk op de overheid om in te grijpen. Tijdens de energiecrisis kostte het prijsplafond de overheid in 2023 circa 4,1 miljard euro. Een generieke oplossing die veel geld kostte maar het onderliggende probleem niet aanpakte. Verduurzaming is het structurele alternatief, en wie verduurzaamt beschermt zichzelf daartegen.

De NVDE, Essent en Verbouwstromen gaven opdracht voor dit onderzoek en doen hiermee een handreiking om samen met de overheid concrete afspraken te maken om investeringskosten voor woningeigenaren te helpen verlagen, inclusief de maatregelen die daar vanuit markt en overheid voor nodig zijn.