‘Supereerlijke’ chocolade van Lidl België krijgt Europese navolging onder meer in Nederland

De superfairtradechocolade ‘Way to Go!’ van Lidl België ligt dit jaar in 2.000 winkels in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De supermarktketen in België ontwikkelde vorig jaar een nog eerlijker alternatief dan de klassieke Fairtrade-chocolade en kon ook zijn Nederlandse, Duitse en Britse collega’s overtuigen deze variant te verkopen. Dat vergroot de afzetmarkt wat een positieve impact heeft op de cacaoboeren: duizend boeren uit Ghana zullen bovenop de minimumprijs en de Fairtrade-premie nog een extra premie van Lidl krijgen voor hun cacao en hun werk. De ambitie is om de chocolade over heel Europa te verkopen. “Dat ‘Way To Go!’ op zulke grote schaal verkocht kan worden, is een immense stap vooruit op de weg naar een leefbaar inkomen”, zegt Abdulahi Aliyu van Rikolto.

Naast de klassieke Fairtrade-chocolade lanceerde Lidl België eind vorig jaar samen met Fairtrade, Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) en coöperatie Kuapa Kokoo zijn eigen ‘Way to Go!’-chocolade. Via de verkoop van die tabletten betaalt de supermarkt de cacaoboeren bovenop de minimumprijs en de Fairtrade-premie een extra premie die rechtstreeks wordt geïnvesteerd in projecten op het terrein.

60 ton eerlijke chocolade

De Belgische consument kan de herkenbare ‘Way To Go!’-chocoladetabletten smaken. Op enkele maanden tijd is al 60 ton van de eerlijke chocolade verkocht in België. Daarvoor was zo’n 42,4 ton cacaobonen nodig, ofwel zo’n 649 zakken bonen rechtstreeks van bij de cacaoboer. Maar Lidl België gaat nog een stap verder.

Om op grotere schaal iets te kunnen betekenen, wil het de afzetmarkt vergroten en andere landen overtuigen ‘Way To Go!’ te verkopen. Lidl Nederland was al van bij het begin overtuigd, waardoor het bereik van het project meteen werd uitgebreid. Ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk legden recent de ‘Way to Go!’-tabletten in hun winkelrekken. Dit heeft een ongeziene positieve impact op de cacaoboeren. Bij de start ondersteunde Lidl met ‘Way To Go!’ rechtstreeks 440 boeren uit Ghana. Door het succes van het project en het enthousiasme van de cacaoboeren bereikt de supermarktketen nu in totaal duizend boeren. Dat aantal zal de komende maanden alleen maar toenemen, gezien de ambitie is om verder uit te breiden naar alle andere Lidl-vestigingen in Europa.

“Dat de chocolade nu op zulke grote schaal verkocht kan worden, is een immense stap vooruit op de weg naar een duurzame cacaoketen. Samen met Lidl, Kuapa Kokoo en Fairtrade ondersteunen we de boeren om naast cacao ook andere economische activiteiten op te starten, zoals de productie van rijst, honing en zeep als aanvulling op hun cacao teelt. Anderzijds worden de boeren begeleid in het professionaliseren van hun oogsttechnieken. Zo kunnen de boeren een aanzienlijk hoger rendement halen uit hun productie. Beide projecten zijn mogelijk dankzij de extra premie en moeten ertoe leiden dat de inkomens van de cacaoboeren op korte tijd aanzienlijk zullen toenemen en hen zo uit de armoede kan helpen.”

“Fier op Belgisch idee”

Het idee om de ‘Way to Go!’-chocolade te verkopen en zo honderden cacaoboeren te steunen, is bedacht door de experten van de afdelingen inkoop en duurzaamheid bij Lidl België. Dit initiatief kadert in de strategie van Lidl om het assortiment elk jaar tien procent duurzamer te maken.In 2019 was Lidl bovendien grootste Fairtrade-retailer van België.

“Zulke verregaande initiatieven als ‘Way to Go’ kunnen we alleen maar toejuichen. Lidl toont aan dat het perfect mogelijk is om een succesvol product op de markt te brengen met bijzonder hoge ambities op vlak van duurzaamheid. Lidl investeert al langer in eerlijke handelspraktijken. In 2019 genereerde de retailer 779.000 euro aan Fairtrade premie in België alleen – een bedrag dat bovenop de gegarandeerde minimum aankoopprijs van het product aan producentenorganisaties wordt gestort – waarvan 47% naar bananentelers ging en 45% naar cacaoboeren. Dat maakt een groot verschil en helpt producenten om te investeren in hun eigen ontwikkelingsplannen: duurzame landbouwpraktijken, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, etc.” – Nicolas Lambert, directeur Fairtrade België

“We zijn fier dat we dit Belgische idee nu ook Europees kunnen uitrollen en de impact op de cacaoboeren nog kunnen vergroten. Dit project past ook volledig in onze duurzaamheidsstrategie en draagt ook rechtstreeks bij aan het charter ‘Beyond Chocolate’ dat Lidl mee ondertekende. Daarin verbindt de Belgische chocoladesector zich ertoe om tegen 2025 honderd procent duurzame chocolade te produceren en tegen 2030 een leefbaar inkomen voor alle cacaoboeren te voorzien. ‘Way to Go!’ is Lidl Belgiës antwoord op Beyond Chocolate. Het is een concrete verwezenlijking van ons engagement, op termijn zal alle chocolade immers aan die normen moeten voldoen.” – Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid bij Lidl

De “Way to Go!”-chocolade is te koop aan 1,99 euro en is beschikbaar in vier verschillende smaken (die binnenkort nog worden uitgebreid): melk, puur, caramel-zeezout en pecannoot-kokos.