De Europese specialist in duurzame energieoplossingen Sunrock heeft het Apeldoornse distributiecentrum van Welkoop uitgerust met integrale energie-infrastructuur. Welkoop, huurder van het distributiecentrum en winkelketen voor producten voor tuin, dier en buitenleven, is door deze toekomstbestendige energieoplossing in staat om zijn logistieke operaties te elektrificeren.

De energieoplossing bestaat uit een PV-systeem dat jaarlijks 2274 megawattuur opwekt, het equivalent van het elektriciteitsverbruik van ongeveer 900 huishoudens. De gerealiseerde infrastructuur bestaat daarnaast uit een batterij met een vermogen van 300 kilowatt en een opslagcapaciteit van 699 kilowattuur. Ook is het distributiecentrum uitgerust met twaalf laadpalen waaraan tegelijk 24 voertuigen kunnen worden opgeladen. Het beheer en de optimalisatie van de energie-infrastructuur wordt uitgevoerd via een software, ook wel bekend als energie-managementsysteem. De energieoplossing stelt Welkoop in staat om de hogere elektriciteitsvraag bij te benen en zijn logistieke operaties te elektrificeren ondanks het netcongestieprobleem in Nederland, waardoor maar zeer beperkt transportcapaciteit voor stroom beschikbaar is.

Lokaal opgewekt, lokaal verbruikt

De in het Apeldoornse distributiecentrum opgewekte stroom wordt ook lokaal verbruikt of opgeslagen. De batterijopslag stelt Welkoop als huurder in de toekomst in staat om indien nodig piekbelasting van het net te verminderen, zowel door energie op te slaan wanneer de zonnepanelen meer produceren dan er wordt verbruikt, als door energie beschikbaar te stellen op momenten dat er meer wordt verbruikt dan er wordt opgewekt. De slimme laadinfrastructuur is zo ontworpen dat het laadvermogen kan worden aangepast zodat het distributiecentrum binnen het gecontracteerd vermogen blijft.

“Met dit project laten we zien hoe logistieke bedrijven door kunnen met de elektrificatie, ondanks netcongestie”, zegt Karlijn Elias-Peters, managing director van Sunrock Netherlands. “Door op een slimme manier opwekken, opslaan en opladen te combineren maken we duurzame logistiek mogelijk. De ervaring die we nu in Nederland opdoen met integrale energie-infrastructuur helpt ons vergelijkbare oplossingen te leveren aan klanten in heel Europa.”

Casper Meijer, CEO van Welkoop: “We zijn blij dat Sunrock deze oplossing heeft gerealiseerd. Hiermee maken we onze operaties toekomstbestendiger en krijgen we de ruimte om verder te verduurzamen en te innoveren.”

Foto: CEO van Welkoop Casper Meijer (links) en projectmanager Bart Schot van Sunrock