AVIA breidt haar dienstverlening uit met AVIA Energie, een nieuwe propositie voor zakelijke klanten waarbij dynamische energiecontracten centraal staan. Hiermee krijgen ondernemers toegang tot groene stroom tegen actuele marktprijzen, volledig geïntegreerd met hun mobiliteits- en laadoplossingen.

Met deze stap speelt AVIA in op de groeiende behoefte van ondernemers aan flexibiliteit, kostenbeheersing en inzicht in energieverbruik. Door de toename van elektrisch vervoer en de prijsfluctuaties op de energiemarkt groeit de vraag naar slimme energieoplossingen die meebewegen met vraag en aanbod.

AVIA ondersteunt ondernemers al in brandstoffen, laadoplossingen en mobiliteitsdiensten. Met AVIA Energie wordt dit uitgebreid naar een geïntegreerde energiepropositie, waarbij klanten hun volledige mobiliteits- én energiebehoefte bij één partij kunnen onderbrengen. Met dynamische energieprijzen betalen klanten de actuele marktprijs voor stroom. Dit biedt kansen om kosten te verlagen door slim te sturen op verbruiksmomenten, bijvoorbeeld bij het laden van elektrische voertuigen. Via een online klantenportal krijgen ondernemers real-time inzicht in verbruik, tarieven en besparingsmogelijkheden.

“Onze klanten opereren in een markt die snel verandert. Met AVIA Energie geven we hen de middelen om daar actief op in te spelen,” zegt Susan Kuijpers, directeur AVIA Nederland. “Door dynamische energie te combineren met onze mobiliteitsoplossingen kunnen ondernemers hun energieverbruik slimmer organiseren. Dit kan voor klanten écht het verschil gaan maken, zowel in kosten als in duurzaamheid.”

De introductie van AVIA Energie sluit aan bij bredere ontwikkelingen in de energietransitie, waarin flexibiliteit en slim energiegebruik steeds belangrijker worden. Door energie en mobiliteit te combineren, helpt AVIA ondernemers om efficiënter om te gaan met energie en beter voorbereid te zijn op een elektrische toekomst.