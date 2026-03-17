Nederland wil verduurzamen, maar ziet tegelijkertijd steeds meer bouw- en infraprojecten vastlopen door strengere milieuregels. Bestaande dieseloplossingen voldoen niet meer, terwijl veel groene alternatieven nog te duur, onvoldoende schaalbaar of niet praktisch toepasbaar zijn. Bryntell introduceert nu een schone energieoplossing die deze struikelblokken wegneemt. De energieopwekker is onafhankelijk getest en laat onder andere een CO2-uitstoot van netto nul zien. Bryntell is al succesvol in de praktijk toegepast door verschillende partijen, waaronder de civiele aannemer Mobilis.

Bryntell levert mobiele energieopwekking als dienst, waarbij klanten afrekenen per kilowattuur. De oplossing bestaat uit schone hardware in combinatie met een speciaal ontwikkelde biobrandstof BS19. Plaatsing, onderhoud, monitoring en afvoer zijn inbegrepen. De energievoorziening werkt in de praktijk vergelijkbaar met traditionele dieselopstellingen, maar voldoet aan de huidige milieuregels. Adriaan van Tets, CEO van Bryntell: “Echte transitie vraagt om een écht alternatief. We willen allemaal schoner werken. Dat kan en moet ook. Bryntell maakt schone energie mogelijk, zodat duurzaamheid niet leidt tot vertraging, maar tot vooruitgang.” De energieoplossing van Bryntell is inmiddels succesvol toegepast in meerdere projecten, waaronder bij de civiele aannemer Mobilis, waar de installatie is ingezet op een bouwproject.

Innoveren met schone energieoplossing die draait op eigen biobrandstof

De Bryntell CleanStar, zoals de installatie heet, kent geen stikstofdepositie en een fijnstofreductie van 80 procent ten opzichte van Stage V-normen, de meest actuele en strikte standaard voor dieselemissies. De CO₂-uitstoot is netto nul door het gebruik van 100 procent biobrandstof, speciaal ontwikkeld voor Bryntell. Adriaan van Tets: “Onze eigen ontwikkelde biobrandstof BS19 is een blend met als hoofdbestanddeel biomethanol. Biomethanol wordt al met succes getest als duurzame brandstof in de scheepvaart, maar wij passen het als eerst toe op land.” Dankzij de werking van de Bryntell CleanStar in samenwerking met biomethanol zorgt het voor een schone energieoplossing. Door de vloeibare vorm van BS19 is het eenvoudig op te slaan en te transporteren, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar schone, mobiele energie nodig is. Adriaan van Tets: “BS19 heeft een hoge energiedichtheid. Daardoor kan onze oplossing langer werken op een tank en geeft het dus minimale logistieke verstoring.”

Aantoonbaar lage emissies en veilig

De emissies zijn onafhankelijk gemeten. Dankzij deze lage uitstoot kan de installatie zelfs worden ingezet in Natura 2000-gebieden. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) heeft de veiligheidsaspecten voor schone energieopweksystemen gedefinieerd en Bryntell voldoet ruimschoots aan alle gestelde criteria. Ook richting relevante omgevingsdiensten wordt gewerkt binnen de geldende kaders voor een veilige toepassing.

De benchmark voor schone, mobiele energie

Bryntell richt zich in eerste instantie op bouw- en infraprojecten, maar ziet ook kans om oplossingen te bieden rondom netcongestie en hulp te bieden in andere sectoren waar tijdelijke of off-grid energie nodig is, zoals in de industrie en de logistiek. In de komende jaren wil het bedrijf het aantal installaties uitbreiden en onderzoeken hoe de energieoplossing ook internationaal kan worden toegepast. “Onze ambitie is om uit te groeien tot de benchmark voor schone, mobiele energie,” aldus Van Tets. “Niet door grootse beloftes, maar door te laten zien wat in de praktijk werkt.”