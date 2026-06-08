De Europese specialist in zonnestroomoplossingen Sunrock heeft voor Westerman Multimodal Logistics het distributiecentrum in Nieuwleusen uitgerust met een integrale infrastructuur voor het opwekken en aansturen van hernieuwbare energie en het opladen van elektrische vrachtwagens. De energieoplossing stelt Westerman in staat om door middel van slimme sturing, opgewekte energie in combinatie met het beperkte gecontracteerde vermogen optimaal te benutten. Met deze aanpak ondersteunt Westerman de transitie naar emissievrije logistiek en voldoet het aan de eisen voor uitstootvrije zones.

Sunrock voorzag Westerman van een zonnestroominstallatie van 2058 panelen met een piekvermogen van 1204 kilowattpiek. In de toekomst kan aan de PV-installatie een batterij worden toegevoegd met een maximaal vermogen van 625 kilowatt en een opslagcapaciteit van 1275 kilowattuur. Wanneer de zonnestroominstallatie meer opwekt dan er op dat moment wordt verbruikt, kan dit overschot in een dergelijke batterij worden opgeslagen en later worden ingezet. De zonnestroominstallatie voedt samen met het energiemanagementsysteem twee DC-laadpalen (360 kW), waarmee in totaal vier vrachtwagens gelijktijdig kunnen worden geladen. Vraag en aanbod van energie worden binnen het systeem continu aangestuurd door het energiemanagementsysteem.

‘Slimme totaaloplossing’

“De oplossing die we voor Westerman geleverd hebben, laat zien dat we verder gaan dan alleen het opwekken van duurzame energie”, zegt Karlijn Elias-Peters, managing director van Sunrock Nederland. “Om deze integrale infrastructuur te realiseren, doken we diep in de wensen van Westerman om de systemen optimaal met elkaar te laten samenwerken. Dit project is in dat opzicht exemplarisch voor wat we doen: slimme totaaloplossingen bedenken, ontwikkelen en tot stand brengen.”

Frank Hagenus, facility manager bij Westerman Multimodal Logistics, noemt de energie-infrastructuur van het distributiecentrum in Nieuwleusen een mijlpaal. “Het is een cruciale stap richting het waarmaken van onze duurzaamheidsdoelen. Wij hebben een hoog ambitieniveau en slaagden er al in om onze CO2-uitstoot met 35 procent terug te dringen”, aldus Hagenus. “In onze sector liggen grote kansen voor verdere verduurzaming en vanwege aankomende wet- en regelgeving op het gebied van uitstootbeperkingen en uitstootvrije zones is het ook een absolute must om te verduurzamen. Door met Sunrock samen te werken, hebben we onze plek in de voorhoede van deze markt verstevigd.”