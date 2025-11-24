Om de uitdagingen van netcongestie aan te pakken bij het eCommerce distributiecentrum in Ede, werkt AS Watson Health & Beauty Benelux samen met Sunrock. Een betrouwbare en duurzame energieoplossing moet de groeiplannen van de internationale health & beauty retailer ondersteunen.

Binnen de samenwerking ontwikkelde Sunrock een innovatieve, volledig geïntegreerde achter-de-meterenergieoplossing. Door de combinatie van zonnepanelen op het dak en batterij-opslag aangestuurd door een slim Energy Management System (EMS) ontstaat een stabiele totaaloplossing die bijdraagt aan AS Watsons duurzaamheidsambities. Die waarborgt niet alleen de betrouwbaarheid van de energievoorziening vandaag, maar legt ook de basis voor toekomstige uitbreiding en duurzame groei van AS Watson, bekend van retailmerken als Kruidvat en Trekpleister.

AS Watson haakte Sunrock aan, toonaangevend Europese ontwikkelaar van hernieuwbare energieoplossingen voor logistieke en industriële locaties, om de uitrol van mechanisatie bij het eCommerce distributiecentrum in Ede te ondersteunen. De faciliteit, waar alle online klantorders voor Kruidvat en Trekpleister worden verwerkt, werd geconfronteerd met toenemend energieverbruik en tegelijkertijd met beperkingen door netcongestie. Om die uitdaging het hoofd te bieden was een investering in de energie-infrastructuur noodzakelijk. De lokale energieoplossing maakt het mogelijk voor het distributiecentrum om de activiteiten verder uit te breiden zonder beperkt te worden door netcongestie. Het batterijsysteem vangt pieken in het energieverbruik op en maximaliseert het gebruik van zonne-energie in de operatie van AS Watson. Dit alles wordt volledig aangestuurd door het EMS-platform van Sunrock. De complete achter-de-meter oplossing bestaat uit:

300 kW / 929.5 kWh Battery Energy Storage System (BESS), zonne-energiesysteem (0,8 MWp), omgezet van netlevering naar lokaal verbruik, om de inzet van de zonne-energie te optimaliseren

geavanceerd Energy Management System (EMS), dat operationele uitbreiding mogelijk maakt ondanks netbeperkingen, lokaal gebruik van hernieuwbare energie maximaliseert en zorgt voor een toekomstbestendige energievoorziening tijdens piekperioden.

“Met de inzet van automatisering en robotica maken we het werk gemakkelijker en efficiënter, en verhogen we de klanttevredenheid. Een betrouwbare energievoorziening speelde hierin een cruciale rol, die we in lijn met onze duurzaamheidsdoelen zoveel mogelijk uit fossielvrije bronnen wilden halen. Nadat netcongestie als belangrijke uitdaging is geïdentificeerd, heeft het team van Sunrock een innovatieve energieoplossing ontwikkeld en geïmplementeerd die het PV-systeem volledig benut en zo een duurzame en efficiënte energievoorziening levert, perfect afgestemd op de specifieke beperkingen en behoeften van de locatie,” aldus Alexander Webhofer, Head of Supply Chain Online Business Benelux bij AS Watson.

“Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe wij onze klanten helpen om voorop te blijven lopen ondanks de beperkingen van het elektriciteitsnet. Door opslag, zonne-energie en slimme energiesturing te integreren, hebben we een flexibel en robuust systeem gecreëerd dat zowel energieonafhankelijkheid als langetermijnwaarde ontsluit,” zegt Karlijn Elias-Peters, Managing Director Nederland bij Sunrock.

Vincent Meulendijks, Project Developer bij Sunrock, vult aan: “Vanaf het allereerste begin hebben we nauw samengewerkt met AS Watson om de volledige omvang van de uitdaging in kaart te brengen. Het is mooi om te zien hoe de onze op maat gemaakte energieoplossing de uitbreiding van de activiteiten van AS Watson mogelijk maakt met een combinatie van duurzame zonne-energie en batterijopslag. We danken AS Watson voor hun vertrouwen en de succesvolle samenwerking.”

Foto: eCommerce distributiecentrum in Ede. Binnen de samenwerking ontwikkelde Sunrock een innovatieve, volledig geïntegreerde achter-de-meterenergieoplossing. Copyright: Sunrock.

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief Klimaat & Energie om op de hoogte te blijven!