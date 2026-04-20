Intire is een partnership aangegaan met CF Report. In deze samenwerking combineren ze de expertise van Intire in ESG-data, tooling en implementatie met de kracht van CF Report in strategische reporting, storytelling en design. Samen ondersteunen ze organisaties bij het ontwikkelen van hoogwaardige, betrouwbare ESG-rapportages.

De vraag naar betrouwbare en bestuurbare duurzaamheidsinformatie groeit snel. Nieuwe regelgeving en marktdruk stellen hogere eisen aan de kwaliteit, controleerbaarheid en consistentie van ESG-data. Tegelijkertijd worstelen veel organisaties met de praktische uitvoering: van datacollectie en systemen tot het vertalen van inzichten naar heldere en stakeholdergedreven rapportages.

Zo brengen Intire en CF Report robuust datamanagement en hoogwaardige reporting samen in de koppeling tussen ESG strategie, Storyline en Reporting. Daarmee zijn wij beter in staat organisaties te helpen in besluitvorming en procesverbetering als ook in waardecreatie en reporting.

Five wins:

Van carbon accounting tot SBTi-doelstellingen en reporting onder één dak Standaard inzet van slimme software met de beste fit Pragmatische implementatie met directe impact op stuurinformatie en reporting Eén geïntegreerd team van data tot reporting Van datamanagement tot digitale reporting en compliance (incl. IXBRL/ESEF)

“De specialismen van Intire en CF Report zijn complementair. Dat maakt onze samenwerking zo krachtig. Reporting wordt steeds complexer en en stelt hogere eisen aan data en processen. Intire’s expertise in ESG-data en tooling draagt bij aan de kwaliteit, beschikbaarheid én toepasbaarheid van die data. Samen maken we de reporting-cirkel rond. Van datacollectie en stakeholder-gedreven rapportages tot aan dashboarding en implementatie. Met dit partnership kunnen wij onze klanten nog completer ondersteunen.” – Felix Janssens, Strategy Director bij CF Report

“Veel organisaties willen serieus sturen op duurzaamheid, maar lopen vast op data, systemen en processen. Onze rol is om die basis goed in te richten, zodat duurzaamheidsinformatie betrouwbaar en bestuurbaar wordt. In samenwerking met CF Report zorgen we ervoor dat die data ook wordt vertaald naar rapportages die duidelijk, geloofwaardig en relevant zijn voor stakeholders – en die organisaties helpen om daadwerkelijk op duurzaamheid te sturen.” – Wesley Schulte, Co-founder & Managing Partner bij Intire.