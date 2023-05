Op zonnige en/of winderige dagen wordt er soms meer stroom opgewekt dan op dat moment nodig is. Je wilt het liefst die eigen zonnestroom zelf opslaan voor een ander moment, in plaats van terug leveren. Sun Tank biedt oplossingen om de eigen zonnestroom afkomstig van zonnepanelen (of van goedkope dynamisch ingekochte elektriciteit) om te zetten in warmte (d.m.v. warmtepomp, doorstroomboiler wel of niet i.c.m. zonnecollectoren) te bewaren in grote Sun Tank buffers in je huis of tuin.

Sun Tanks zijn constructieve en modulaire bouwelementen waarin warmte en kou kan worden opgeslagen. Sun Tanks zijn rechthoekige platte zonneboilers of buffervaten. Ze zijn gemaakt van een heel sterk composiet, waardoor ze ook constructief te gebruiken zijn. Het Sun Tank warmtebuffer systeem is toepasbaar in nieuwbouw en bestaande woningen en is binnenkort te leveren. Sla de warmte van de zon (en of wind) dus op in je muur, vloer, dak of tuin.

Sun Tanks zijn de eerste rechthoekige platte tanks (buffervaten) ter wereld die de normale installatiedruk aan kunnen.

“Het huis van de toekomst is hiermee dus al te bouwen. Al onze ontwikkelingen hebben geleid tot een sterk verbeterde Sun Tank 2.0. Deze zullen constructief veel sterker zijn en kunnen ook veel meer (water)druk aan. Hierdoor kunnen ze probleemloos meedraaien in (bestaande 3 bar overdruk) installaties en hoeven niet meer apart beveiligd te worden voor lage druk. Dit was een nadrukkelijke wens van installateurs en leveranciers van collectoren/warmtepompen. Er zijn buiten deze druk testen om ook al een aantal constructieve testen uitgevoerd met Sun Tanks, waaruit al blijkt dat we de claim ‘sterker dan staal en lichter en stijver dan beton’ zonder meer waar kunnen maken.” zegt CEO Roland Kreugel.

Om op te kunnen schalen en de Sun Tank 2.0 op de markt te brengen biedt Sun Tank potentiële investeerders aandelen en toekomstige klanten pre-order mogelijkheden aan.