IKEA Hengelo heeft de knop omgezet en is over op 100% hernieuwbare energie. De winkel is daarmee de eerste Nederlandse IKEA vestiging met een aardgasaansluiting die volledig van het gas af gaat. Warmtepompen verzorgen nu de volledige warmte- en koudebehoefte op basis van energie die voor 50% wordt opgewekt door eigen zonnecarports en voor 50% door groene stroom vanuit een energiecontract. Het wereldwijde doel om in 2025 alle IKEA gebouwen te laten functioneren op 100% groene stroom is in Nederland al behaald. De volgende stap is om in 2030 alle winkels te laten opereren op hernieuwbare warmte en koeling.

Claudio Bruggink, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Hengelo (midden) zet de knop om. Naast hem Jeroen Roetenberg (links) en Hermen Schutte (rechts) van IKEA Hengelo.

Hengelo van het gas

IKEA Hengelo bereidde zich al een tijd voor om volledig op hernieuwbare energie te kunnen opereren. In 2022 werden er 3.460 zonnepanelen door middel van zonnecarports op de parkeerplaats van de vestiging geplaatst. De energie die daarmee wordt opgewekt, zorgt voor 50% van de stroomvoorziening van de winkel. De andere helft komt uit een groen energiecontract. Drie lucht/water-warmtepompen staan op het dak van de vestiging en verzorgen het gehele jaar de warmte- en koudebehoefte. In de winter kunnen – wanneer het buiten te koud is – drie water/water-warmtepompen worden ingeschakeld voor aanvullende warmte.

Hermen Schutte, Market Manager IKEA Hengelo: “Wij zijn trots dat onze vestiging nu volledig op groene stroom draait en voor een groot deel zelfvoorzienend is. We blijven onze blik op de toekomst richten en onderzoeken mogelijkheden om zelf nog meer energie te besparen en op te wekken. Om uiteindelijk 100% zelfvoorzienend te worden.”

Claudio Bruggink, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Hengelo, geeft IKEA een groot compliment voor deze prestatie. “Het is niet makkelijk om van het aardgas af te gaan. Het vereist lef en verantwoordelijkheidsgevoel om door te pakken en een voorloper te zijn op dat gebied. Heel Nederland krijgt met de energietransitie te maken. We vragen niet alleen het nodige van onze inwoners, maar ook van instellingen, organisaties en bedrijven. IKEA pakt door en inspireert daarmee ook andere bedrijven in Hengelo en de rest van Nederland. En dat vind ik prachtig!”

Netcongestie

Naast Hengelo zijn er ook IKEA vestigingen die van origine al verwarmd worden zonder gasaansluiting, bijvoorbeeld door middel van een aansluiting op een warmtenet – zoals IKEA Duiven, Barendrecht en Utrecht. Er zijn nog acht Nederlandse IKEA vestigingen die voor warmte en koeling ook de overstap willen maken van aardgas naar hernieuwbare energie. In grote delen van Nederland is het elektriciteitsnet echter overbelast door de snelle groei van vraag en aanbod van elektriciteit. Daarom gaat IKEA ook op zoek naar alternatieven. Zo wordt in Breda al ondergronds warmte en kou opgeslagen. In Amersfoort overweegt IKEA het nieuwe warmtenet te gebruiken voor warmte-/koudeopslag om het elektriciteitsnet te ontlasten.