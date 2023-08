Sumthing, het platform waar je kunt bijdragen aan het herstel van natuur en de voortgang op de voet kunt volgen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van een gloednieuw platform na een succesvolle afronding van een investeringsronde gestructureerd volgens de principes van steward ownership. Het platform verbindt bedrijven en particulieren met een zorgvuldig samengestelde selectie van natuurherstelprojecten en visualiseert de impact van elke donatie met behulp van verschillende technologieën.

Na de recente goedkeuring van de Europese natuurherstelwet en de eerdere COP15 overeenkomst om voor 2030 $200 miljard per jaar te investeren in het herstel van 30% van de ecosystemen, is het duidelijk dat ook bedrijven actief hun steentje moeten bijdragen. Maar de meeste bestaande initiatieven zijn vaak weinig transparant: de daadwerkelijke resultaten gaan verscholen achter certificaten, rapporten of steeds meer bekritiseerde, ‘credits’. Door elke donatie en haar resultaten zichtbaar te maken, werkt Sumthing aan een meer directe en belonende manier om terug te geven aan de natuur.

De sociale onderneming uit Amsterdam – in 2022 opgericht door Mike Odenhoven, Gijs Schuringa en Guido de Rooij – werkt samen met internationale partners die zich bezighouden met natuurherstel. Het project aanbod is zorgvuldig samengesteld, en sluit aan op de prioriteiten die zijn gesteld door de International Union for the Conservation of Nature. Zodoende stelt het systeem bedrijven en individuen in staat om vanuit één plek een verscheidenheid aan positieve impact te maken, variërend van het verwijderen van plastic uit rivieren of het revitaliseren van bodem tot herbebossing.

Ieder aangesloten project gebruikt het platform om terugkoppeling te geven aan donateurs over de impact die met de donatie is gerealiseerd; of het nu gaat om het planten van een boom of het opruimen van kilo’s plastic. Op deze manier kan iedereen zijn donatie volgen voor, tijdens en nadat de impact is gemaakt.

De drie vrienden, ieder met een achtergrond in technologie, waren het zat om toe te kijken terwijl de natuur steeds achteruit holt en nergens positieve vooruitgang te zien. Zo ontstond het idee voor een platform waar bedrijven en individuen samen komen om echte, tastbare impact te maken. “We gebruiken technologie om mensen te verbinden met de resultaten van hun donaties.” Door dit tastbaar te maken, kunnen we veel donaties mobiliseren die samen een enorme impact hebben,” aldus Guido de Rooij. “We stellen een nieuwe standaard voor donaties aan de natuur, en willen de digitale certificaten vervangen door echte, tastbare resultaten.”

Bedrijven werken samen met Sumthing om donaties te doen aan natuurherstelprojecten, en hun werknemers en klanten daarin te betrekken. “Wij geloven dat bedrijven een belangrijke rol moeten spelen in het herstellen van de natuur, en daarmee een positieve impact kunnen hebben op biodiversiteit, klimaat en lokale gemeenschappen,” zegt Gijs Schuringa, bij Sumthing verantwoordelijk voor de groei. “Ons platform maakt het voor bedrijven gemakkelijk om dat te doen en hun werknemers en klanten mee te nemen in de voortgang.” Sinds de lancering in 2022 hebben gerenommeerde bedrijven zich aangesloten bij de beweging van Sumthing, zoals Deloitte, EcoChain, O My Bag en HappySoaps.

Het bedrijf heeft een half miljoen euro opgehaald bij investeerders die geloven in de missie van Sumthing: een ‘comeback’ voor de natuur realiseren door doneren aan natuurherstelprojecten toegankelijk, belonend en betekenisvol te maken. Sumthing is het eerste bedrijf binnen de NatureTech-sector dat met succes een financieringsronde op basis van steward ownership heeft afgerond. Steward-ownership, bekend van bedrijven als Patagonia, Triodos en Ecosia, zorgt ervoor dat het bedrijf positieve impact altijd boven het maken van winst zal kunnen stellen.

Het steward-ownership model van Sumthing betekent dat de stemrechten van het bedrijf zijn losgekoppeld van de economische rechten. Deze stemrechten liggen in handen van een aparte zogenaamde stewards met affiniteit voor de missie van Sumthing, waaronder Hans Geels, voormalig marketingdirecteur bij het WWF en huidig CEO van Dille & Kamille, en Lisette Schuitemaker, voorzitter bij PYMWYMIC en een ambassadeur voor steward-ownership binnen de Nederlandse impact investerings scène.

“We zijn trots om deze ronde te hebben gesloten met zo’n fantastische groep investeerders en stewards die onze visie delen om een comeback voor de natuur te gaan realiseren,” zei Mike Odenhoven, mede-oprichter en CEO van Sumthing. “De uitdaging om de natuur te herstellen is wereldwijd, en dat zijn onze ambities dus ook.”

De investering zal worden gebruikt om natuurherstel wereldwijd te versnellen door het technologie platform verder uit te breiden met onder andere geautomatiseerde validatie en “één-klik natuurherstel” integraties met onder andere e-commerce-, reis- en betaalplatformen.