Vandaag maakt tech-platform Seenons bekend €10 miljoen te hebben opgehaald in een recente investeringsronde. Het doel is om dit bedrag te investeren in het verder ontwikkelen van Europa’s grootste circulaire platform, dat concreet internationalisering en verbetering van de technologie betekent. Import van afval, verbranding, oceanen vol plastic – in het licht van klimaatverandering kan dit niet meer. Seenons versnelt als ‘afvalregisseur’ de circulaire transitie en kan dankzij investeerders als Invest-NL, CapitalT., Tablomonto, Swiss Post en Shamrock Ventures deze impact op internationaal niveau vergroten.

Afvalregisseur – van lineair naar circulair

Seenons is gebouwd om als broodnodige ‘afvalregisseur’ de circulaire transitie te versnellen. Een onafhankelijk tech-platform dat als eerste afvalbedrijf geld verdient door daadwerkelijk afval te verminderen, zonder gestrande activa of gevestigde belangen. In 4 jaar tijd is Seenons uitgegroeid van een innovatief idee tot een internationaal bedrijf met meer dan 75 werknemers en kan zich het leidende circulaire platform van Europa noemen.

‘’We zijn heel trots om aan te mogen kondigen dat ons bedrijf met succes € 10 miljoen heeft opgehaald in een recente financieringsronde, zelfs in moeilijke macro-economische omstandigheden. We willen CapitalT, Tablomonto, Shamrock Ventures, Swiss Post Ventures en Invest-NL oprecht bedanken voor hun steun en geloof in onze missie,’’ aldus Joost Kamermans, mede-oprichter en CEO van Seenons

Urgentie circulariteit

Het recente nieuws dat Nederland afval uit Rome importeert om de verbrandingsovens te laten draaien, laat de urgentie zien om meer circulair te worden. Landen in heel Azië en Afrika weigeren Europees afval te accepteren en nu wordt het hier aan elkaar doorgegeven. “Ons doel is om te investeren in een wereld zonder afval, wat belangrijker is dan ooit als je kijkt naar klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en geopolitieke spanningen die vragen om meer strategische autonomie. We streven ernaar om verbranding, het gebruik van stortplaatsen en het dumpen van afval in onze oceanen uit te bannen, aangezien er letterlijk geen tijd te verliezen is,“ geeft Joost aan.

“Als Invest-NL zien we de urgentie om te transformeren van een lineaire naar een circulaire economie. Het platform van Seenons is een belangrijke digitale motor voor de circulaire economie die organisaties verbindt met afval, vervolgens koppelt aan logistieke dienstverleners en verwerkers die het afval omzetten in waardevolle materialen en producten. Daarmee past Seenons perfect in onze investeringsstrategie om bedrijven te ondersteunen die de transitie naar een circulaire economie versnellen,” legt Elwin van Rooijen, investment manager bij Invest-NL, uit.

Samen op weg

Martin Kayser, mede-oprichter van Seenons en CTO: “Met deze financiering willen we hogere stappen op de R-ladder mogelijk maken: Reduce / Reuse / Recycle, in meerdere landen in heel Europa. We zullen zwaar investeren in ons leidende Europese circulaire platform, een onafhankelijk platform dat dient als afvalregisseur om de economie te transformeren van lineair naar circulair.”

Partners uit Europa kunnen zich bij het platform aansluiten, en hiermee bij de missie om mensen samen te brengen voor een afvalvrije wereld. Dit gaat om bedrijven met veel afval die verspilling tegen willen gaan, logistieke bedrijven, afvalverwerkers, afvaladviseurs en hergebruik-oplossingen.

Credits fotograaf: Natasja Noordervliet