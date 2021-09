Suitehotel Pincoffs, De Ceuvel en The Shore winnen duurzame Gaia Green Awards

Tijdens de horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam zijn op dinsdag 21 september de Gaia Green Awards 2021 uitgereikt. De Gaia Green Awards zijn awards voor horecabedrijven die uitblinken op het gebied van duurzaam ondernemen. Op het inspiratiepaviljoen rondom duurzaam ondernemen in de horeca, het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen, hebben Leon Keekstra (Stadsbemoeial Rotterdam) en Ted Janssen (Euro-Toques) in de categorieën Hotels, Restaurants en Strandpaviljoens de volgende winnaars bekendgemaakt:

Duurzaamste hotel – Suitehotel Pincoffs (Rotterdam)

Duurzaamste restaurant – De Ceuvel (Amsterdam)

Duurzaamste strandpaviljoen – The Shore (Scheveningen)

De winnaars van deze zesde editie ontvingen een award ontworpen door kunstenaars van hetWerkvan, een stichting die het werk van kunstenaars met een beperking brengt naar een markt zonder beperkingen. Daarnaast ontvingen de winnaars o.a. een dinercheque van Euro-Toques en diverse tegoedbonnen van leveranciers van duurzame producten. De awards zijn mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Gastvrij Rotterdam en Made Blue.

Plasticvrij Award: Stayokay Terschelling

Anno 2021 is er veel aandacht voor het reduceren van plastic in horecabedrijven. Veel horecabedrijven zijn actief bezig om hun plastic gebruik te reduceren. Vanwege de maatschappelijke aandacht rondom dit thema is dit jaar een nieuwe categorie aan de award uitreiking toegevoegd: de Plasticvrij Award.

Deze award is gegaan naar een horecalocatie die koploper is op het gebied van het uitbannen van plastics. De Plasticvrij Award 2021 is gegaan naar Stayokay Terschelling. Dit hostel is één van de initiatiefnemers en kartrekkers om Terschelling in 2025 plasticvrij te krijgen. Ze serveren het gehele ontbijt zonder (plastic)verpakkingen en gasten worden gestimuleerd om als alternatief voor plastic wegwerpflesjes een herbruikbare Dopper te gebruiken. Daarnaast is dit hostel deelnemer aan Strandjutters en wekelijkse clean up dagen.

Publieksprijs: Pampus

De Publiekprijs van de Gaia Green Awards is dit jaar naar Pampus gegaan. Deze onderneming ontving de meeste publieksstemmen op de website van de Gaia Green Awards. Circulariteit is op Forteiland Pampus een tweede natuur. Ook in het paviljoen zien we dit terug, zo maakt men gebruik van een biovergister om energie op te wekken uit de voedselrestanten. Om circulariteit ook voor hun bezoekers inzichtelijk te maken serveert Pampus Paviljoen de ‘circulade’. Een salade die afkomstig is uit de hergroeituin. In deze tuin planten ze de kontjes van de prei, bleekselderij, venkel en meer. Hieruit groeien nieuwe groenten. Meer circulair wordt het niet!

Duurzaamste F&B concept: The Spot Zandvoort

Tijdens de uitreiking is een extra award uitgereikt aan een horecalocatie die uitblinkt op het gebied van duurzame Food & Beverage. De Falco Eleonora Award 2021 is gegaan naar strandpaviljoen The Spot. De menukaart is volledig digitaal waardoor papierverbruik wordt gereduceerd. Op de menukaart staat duidelijk de duurzame visie weergegeven van dit strandpaviljoen. Op het menu staan opvallend veel biologische producten en veel vegetarische gerechten. Het paviljoen is deelnemer aan Plasticvrij Terras en als eerste paviljoen in Nederland aangesloten bij het Ocean Friendly Restaurants initiatief.

Vakjury

De onafhankelijke vakjury bestaat uit een vijftal vertegenwoordigers uit de branche. Jurylid Erik van Dijk (Green Key Nederland) is verrast over het hoge niveau van deze editie. ‘We zien veel deelnemers die duurzaamheid echt in hun DNA hebben zitten. De finalisten zijn stuk voor stuk koplopers qua duurzaamheid en een voorbeeldfunctie voor de branche’.

Groene koplopers

Edwin van der Meijde van Suitehotels Pincoffs geeft aan enorm vereerd te zijn op het winnen van de Gaia Green Award in de categorie hotels. ‘Wij zetten ons al sinds 2010 in als ambassadeurs voor een groenere en betere wereld. Niet met een opgeheven vinger, maar door ons motto Groen met een Glimlach in vele facetten uit te dragen en aaibaar en herkenbaar te maken voor onze gemiddelde gast. Waar je interesse ook ligt, je pakt in Hotel Pincoffs altijd wel iets mee over duurzaamheid. Of beter ‘puurzaamheid’. Want wij menen dat ons verhaal geloofwaardig is, en waarachtig’.

Volgens de vakjury van de Gaia Green Awards zet strandpaviljoen The Shore (winnaar Gaia Green Awards categorie strandpaviljoens) in Nederland al jarenlang de standaard op het gebied van duurzaam ondernemen. De jury spreek met name haar waardering uit voor de voortrekkersrol die de organisatie speelt rondom het Plasticvrij Terras. De vakjury was verder erg onder de indruk van de duurzame prestaties van De Ceuvel (winnaar Gaia Green Awards categorie restaurants). Dit restaurant is volledig gasloos en wekt veel elektra op via de eigen zonnepanelen. Deze broedplaats is gefocust op duurzaamheid. De menukaart is 100% vegetarisch en bestaat voornamelijk uit (lokale) Amsterdamse producten.

Partners Gaia

De Gaia Green Awards zijn een initiatief van een brede coalitie van organisaties en partijen die actief zijn in de verduurzaming van de horecasector. De partijen die de award dragen zijn Green Key Nederland, EKO Keurmerk, Biojournaal, Good Fish Foundation, Made Blue, Green Key België, Olijfbedrijf, hetWerkvan, Euro-Toques Nederland en initiatiefnemer de Green Leisure Group.

Editie 2022

Het hoge niveau en de vele aantal aanmeldingen zorgen hopelijk de volgende editie voor nog meer inspirerende duurzame voorbeelden voor de rest van de branche. Duurzame horecalocaties in Nederland en België hebben vanaf januari 2022 de mogelijkheid om zich aan te melden voor de zevende editie van de Gaia Green Awards.