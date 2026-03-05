Wie wordt in 2026 hét groene voorbeeld van de Nederlandse horeca? Op dinsdag 22 september 2026 worden tijdens Gastvrij Rotterdam voor de elfde keer de Gaia Green Awards uitgereikt. Horecalocaties die duurzaamheid niet als trend, maar als overtuiging omarmen, kunnen zich van 1 maart tot en met 31 mei 2026 nomineren via www.gaiagreenawards.nl.

De Gaia Green Awards worden toegekend in de categorieën Restaurants, Hotels, MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) en Zorginstellingen. Genomineerde locaties doorlopen een zorgvuldig en onafhankelijk beoordelingstraject. Een professionele mystery visit, een uitgebreide duurzaamheidsvragenlijst en publieksstemmen bepalen samen welke locaties doorstromen naar de finale. Uiteindelijk wijst een onafhankelijke vakjury de winnaars aan.

De awards worden uitgereikt tijdens een feestelijke awardshow op Gastvrij Rotterdam in Rotterdam Ahoy, waar de winnaars hun duurzame prestaties letterlijk in de schijnwerpers zien staan.

Met elf edities op de teller zijn de Gaia Green Awards uitgegroeid tot een gevestigde waarde binnen de horecabranche. De verkiezing stimuleert ondernemers om duurzaamheid structureel te verankeren in hun bedrijfsvoering en zichtbaar te maken voor gasten, partners en medewerkers.

Winnaars Gaia Green Awards 2025

Tijdens de uitreiking op dinsdag 23 september 2025 in Rotterdam werden de volgende horecabedrijven bekroond:

Categorie Hotels – Van der Valk Hotel Den Haag – Wassenaar

– Van der Valk Hotel Den Haag – Wassenaar Categorie Restaurants – Het Lokaal

– Het Lokaal Categorie MICE-locaties – The Field

– The Field Categorie CARE-locaties – Amstelring Vreugdehof

Daarnaast werden twee bijzondere onderscheidingen uitgereikt:

Falco Eleonora Award & Publieksprijs – Artis de Serre

Partners

De Gaia Green Awards zijn een initiatief van een brede coalitie van organisaties die actief zijn in duurzaam ondernemen binnen de horecasector. Ondersteunende partners zijn onder meer initiatiefnemer Green Leisure Group, Gastvrij Rotterdam, Worldmeetings, Greendish, Green Key, EKO Keurmerk Horeca, Biojournaal, Made Blue, Amsterdam International Olive Oil Competition en Euro-Toques Nederland.

De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse sponsorbijdragen van Gastvrij Rotterdam en Worldmeetings.