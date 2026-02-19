De inschrijvingen voor de World Sustainability Awards 2026 zijn officieel geopend. Deze awards vieren de inspirerende leiders en teams die duurzaamheidsambities omzetten in meetbare zakelijke impact. De Awards, die het prestigieuze World Sustainability Congress 2026 in Amsterdam afsluiten, zetten organisaties die uitblinken in zowel duurzaamheid als financiële prestaties wereldwijd in de schijnwerpers. De winnaars worden geëerd tijdens een volledig duurzame, ISO-gecertificeerde ceremonie in The Garden of Amsterdam op 21 oktober 2026.

Een wereldwijd podium voor uitmuntende duurzaamheidsprestaties

De Awards worden beoordeeld door een jury van wereldklasse, bestaande uit Chief Sustainability Officers en senior sustainability executives van organisaties zoals Barilla Group, HEINEKEN en TE Connectivity. De Awards vertegenwoordigen een van de hoogste onderscheidingen in de sector.

Erkenning door deze gewaardeerde jury duidt op geloofwaardigheid, leiderschap en tastbare impact in een steeds meer prestatiegerichte duurzaamheidsomgeving.

Waarom deelnemen?

Bouw geloofwaardigheid op . Toon de kracht van uw duurzaamheidsstrategie en verdien erkenning van gerespecteerde branchegenoten.

. Toon de kracht van uw duurzaamheidsstrategie en verdien erkenning van gerespecteerde branchegenoten. Verwerf wereldwijde erkenning . Presenteer uw prestaties aan een panel van Chief Sustainability Officers van wereldklasse en positioneer uw organisatie in de elite van duurzaamheid.

. Presenteer uw prestaties aan een panel van Chief Sustainability Officers van wereldklasse en positioneer uw organisatie in de elite van duurzaamheid. Vier in stijl, duurzaam. Sluit u aan bij brancheleiders tijdens een ISO-geaccrediteerde, volledig duurzame prijsuitreiking die vooruitgang eert en tegelijkertijd belichaamt.

Nieuwe categorieën voor 2026

Dit jaar introduceren we spannende nieuwe prijscategorieën die zijn ontworpen om het evoluerende duurzaamheidslandschap te weerspiegelen:

Communication & Stakeholder Engagement – voor campagnes die vertrouwen opbouwen en verandering teweegbrengen

– voor campagnes die vertrouwen opbouwen en verandering teweegbrengen Digital Provider – voor leveranciers van oplossingen met het meest impactvolle gebruik van data, AI of software voor duurzaamheidsdoelen

– voor leveranciers van oplossingen met het meest impactvolle gebruik van data, AI of software voor duurzaamheidsdoelen Nature – voor organisaties die het natuurlijke milieu beschermen en herstellen

– voor organisaties die het natuurlijke milieu beschermen en herstellen Rising Star – voor opkomend talent dat een duurzame impact creëert

Deze toevoegingen komen naast een breed scala aan categorieën die uitmuntendheid erkennen op het gebied van bedrijfsduurzaamheid, innovatie, leiderschap en impact.

Aanmelden (deadline 14 April 2026)

Ga voor meer informatie en om alle prijscategorieën te bekijken naar de officiële World Sustainability Awards website.

Foto: winnaars editie 2025