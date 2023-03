Suitable gebruikt vanaf begin maart 2023 Fairtrade katoen in de Suitable Respect kledinglijn, als een van de eerste herenmodeketens in Nederland. Dit is een belangrijke erkenning van hun inspanningen om kwalitatieve kleding zo duurzaam en eerlijk mogelijk te produceren tegen een aantrekkelijke prijs. De artikelen zijn zowel online als in een van de zeventien fysieke winkels in Nederland en België verkrijgbaar.

‘Met dit keurmerk zijn we nog zekerder van een duurzaam product’, zegt Suitable oprichter en eigenaar Raoul van Dun. De herenmode specialist is geen vreemde als het gaat om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Zo zijn ze in het bezit van meerdere keurmerken waarmee ze volledige transparantie nastreven. Toch is Fairtrade bijzonder volgens Van Dun: ‘In Fairtrade hebben we een oprechte organisatie gevonden die zich inzet voor het welzijn van mensen. Dit gaat verder dan een betere prijs, maar ook een eerlijk bestaan. Door te investeren in onderwijs en duurzame technieken zorg je voor een betere toekomst waar de volgende generatie boeren van profiteert.’

Peter d’Angremond, directeur bij Fairtrade Nederland: ‘de positie van de katoenboer wordt meestal vergeten, terwijl het de eerste onmisbare stap is in de keten. We juichen daarom toe dat Suitable, als voorloper in de herenmode, voor Fairtrade katoen kiest. Met deze stap maken ze positieve impact op het leven van de mensen die de katoen telen en het milieu. Laat dit een voorbeeld zijn voor de industrie.’

Betrokken ondernemen



Goede kwaliteit hoeft niet duur te zijn of ten koste te gaan van mens en natuur. Met dit in het achterhoofd investeert Suitable herenmode sinds 1996 in een duurzame en eerlijke productieketen. De Suitable Respect lijn gebruikt biologische en duurzame materialen en waar mogelijk natuurlijke kleurstoffen. Het proces is ingericht om kledingstukken te produceren van hoge kwaliteit die lang meegaan. Om dit te waarborgen bezoekt Van Dun de ateliers en partners persoonlijk. Tijdens deze inspecties komen vakmanschap, werkomstandigheden en veiligheid aan bod. Dit geeft klanten de zekerheid dat de Respect artikelen op een verantwoorde manier zijn geproduceerd. Bovendien zijn de ontwerpen tijdloos, waardoor ze meerdere seizoen gedragen kunnen worden.

Over Suitable

Meer dan 25 jaar is Suitable dé expert op het gebied van duurzame en kwalitatieve herenmode. Wat begon in de Maastrichtse studentenkamer van eigenaar Raoul van Dun is inmiddels uitgegroeid tot een herenmodeketen met zestien vestigingen binnen Nederland en een winkel in Antwerpen. Of de klant nu kiest voor het Suitable huislabel of andere topmerken; met het brede modeaanbod zetten ze de moderne man in zijn kracht. Sinds september 2022 zijn er ook circulair geproduceerde artikelen in het assortiment opgenomen. Bovendien is Suitable in 2023 voor het derde keer op rij uitgeroepen tot beste herenmode webshop tijdens de Shopping Awards.

Over Fairtrade

Fairtrade heeft als missie om de wereld eerlijk te maken. Via betere handelsvoorwaarden zetten zij zich in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren en het milieu te beschermen. Hiervoor werkt Fairtrade met boeren die zijn verenigd in coöperaties om zo hun onderhandelingspositie te versterken, schaalvergroting te bereiken en investeringen in kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen lokale Fairtrade teams boeren en werknemers op talloze onderwerpen zoals management, duurzaamheid en veilige arbeidsomstandigheden. Ook rollen ze allerlei impactprogramma’s uit op het gebied van klimaatverandering, gendergelijkheid, jongeren en kinderarbeid. Fairtrade’s strenge standaarden worden onafhankelijk gecontroleerd.