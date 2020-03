Suiker Unie bouwt 20 megawatt zonnepark

Op het gebied van duurzaamheid stelt Suiker Unie, net als moederorganisatie Cosun, hoge eisen. Zo streeft Suiker Unie ernaar ’s werelds groenste, meest innovatieve en succesvolste suikerbietenwerker te zijn. Binnen dat streven speelt duurzaam handelen een grote rol. Zo voelt Suiker Unie verantwoordelijkheid voor het behoud van natuur, het beschermen van het milieu, mensen en de samenleving, dit in het belang van toekomstige generaties.

Paul Mesters, CEO van Suiker Unie, geeft aan: “Uiteindelijk willen we volledig af van fossiele brandstoffen. We gebruiken nu t.o.v. 1990 al 50% minder energie voor de productie van een kilo suiker. Dit doen we door energiebesparingsprogramma’s, maar ook door opwekking van eigen groen gas uit suikerbietenresten. Nu zetten we weer een mooie stap in de richting van volledig CO2-neutraal, te beginnen met onze suikerspecialiteitenfabriek in Puttershoek.”

Cosun Solar Park Puttershoek wordt door KiesZon, onderdeel van duurzame energieleverancier Greenchoice, dit jaar gerealiseerd en zal ruim 17 hectare beslaan. Algemeen directeur Erik Snijders is blij met het vertrouwen dat Suiker Unie in KiesZon heeft gesteld: ‘Het partnership met Suiker Unie is er een waar we trots op zijn. We werken graag samen met partners die duurzaamheid zo hoog op de agenda hebben staan. Ook dit project gaan we weer met onze eigen mensen realiseren waardoor we Suiker Unie vakmanschap kunnen garanderen, daar staan we voor.’